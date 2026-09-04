Secretul chinezilor pentru o friptură de vită fragedă pe care nu mulți îl cunosc: ce trebuie evitat

Un truc folosit în bucătăria chinezească pentru a frăgezi carnea de vită a devenit viral, după ce tot mai mulți iubitori de gastronomie au scăpat de gustul fripturilor uscate. Secretul este unul care trebuie cunoscut și în gospodăriile românești, pentru mese mai gustoase.

Secretul unei fripturi de vită mai fragede Foto: arhivă

Ce trebuie să faci pentru o friptură de vită mai fragedă

Lomnasan Alexandru, fondatorul „Gogosh Sibiu” a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram trucul prin care obține o friptură de vită mai fragedă, un secret folosit în bucătăria chinezească.

„Secretul pentru o carne de vită fragedă și suculentă, fără ore întregi de gătit sau fripturi uscate. Metoda din clip îți rezolvă definitiv problema de textură, indiferent cum o prepari. Ideală pentru meal prep rapid, rețete de dietă și aport curat de proteine”, a mărturisit Lomnasan Alexandru.

Procesul începe cu pregătirea atentă a cărnii. După spălare, se îndepărtează toate zonele albe, tendoanele și pielițele, apoi pulpa se taie în fâșii subțiri, suficient de fine pentru a se găti rapid, dar nu atât de subțiri încât să se destrame.

Secretul frăgezirii este bicarbonatul de sodiu. La un kilogram de carne se folosesc aproximativ patru lingurițe, distribuite uniform pe toate fâșiile. Carnea se acoperă cu folie și se lasă la frigider cel puțin patru ore, timp în care bicarbonatul acționează asupra fibrelor, relaxându-le și conferindu-le textura specifică preparatelor asiatice.

După această etapă, carnea se spală bine cu apă rece pentru a elimina orice urmă de bicarbonat și se lasă la scurs. Urmează marinarea într-un sos de soia cu conținut redus de calorii, care adaugă aromă și culoare. Carnea se întoarce în frigider pentru a absorbi gustul.

Cum se face gătirea cărnii

Gătirea se face la foc mare, cu foarte puțin ulei. Fâșiile de carne se rumenesc rapid, lăsând o peliculă fină în tigaie - un semn că tehnica a funcționat. Carnea rămâne fragedă, ușor rozalie în interior și se rupe fără efort, exact ca în preparatele restaurantelor asiatice.

Rezultatul final este o pulpa de vită transformată complet: moale, suculentă și cu o textură care amintește de mușchiul de vită, dar obținută printr-o metodă rapidă și accesibilă.

Vinul perfect pentru o friptură de vită

După ce ai preparat această friptură fragedă și delicioasă, poți să te orientezi spre o băutură care să meargă alături.

Atunci când vine vorba despre asocierea vinului cu preparatele din carne de vită, vinul roșu a fost mult timp considerat alegerea tradițională. Specialiștii explică faptul că această combinație nu este întâmplătoare. Carnea de vită, în special bucățile precum steak-ul sau friptura, este bogată în proteine și grăsimi, ceea ce contribuie la atenuarea taninurilor din vinul roșu.

.Acest proces face ca vinul să pară mai catifelat, iar carnea să devină mai suculentă la gust. Totuși, experții subliniază că regulile nu mai sunt la fel de stricte ca în trecut, iar alegerea vinului poate fi adaptată în funcție de preferințe.

Deși vinul roșu rămâne alegerea clasică, somelierii încurajează experimentarea. Preferințele personale joacă un rol important, iar combinațiile neobișnuite pot oferi experiențe interesante.

De exemplu, șampania este considerată de unii specialiști o opțiune potrivită chiar și pentru steak, mai ales în zilele călduroase sau pentru cei care preferă vinurile spumante. De asemenea, un rosé sec sau un vin alb cu aciditate ridicată poate completa surprinzător de bine anumite preparate din vită.

În funcție de tipul de steak, există recomandări specifice: pentru bucățile slabe se potrivesc vinuri precum pinot noir, pentru preparatele intens condimentate sunt recomandate syrah sau zinfandel, iar pentru bucățile mai grase, precum ribeye sau T-bone, sunt indicate vinuri puternice precum barolo, amarone sau cabernet sauvignon.