Stop greșelilor de îngrijire! Cum se face o demachiere corectă?

O piele luminoasă și sănătoasă începe întotdeauna cu primul pas din rutina zilnică: o curățare făcută ca la carte. Chiar și în zilele în care alegi să nu te machiezi, tenul acumulează praf, exces de sebum și particule de poluare care pot bloca porii, accelerând îmbătrânirea prematură și favorizând apariția imperfecțiunilor. Secretul nu stă doar în consecvență, ci mai ales în alegerea produselor potrivite pentru nevoile specifice ale pielii tale. Dermatologii și experții în frumusețe confirmă: ceea ce funcționează de minune pentru un ten uscat poate dăuna unuia gras sau sensibil. Vezi mai jos cum să-ți adaptezi rutina de demachiere pentru a obține un ten curat, echilibrat și plin de vitalitate.

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Tenul sensibil

Reacționează imediat la factorii externi prin roșeață, usturime sau mâncărimi. Are nevoie de formule hipoalergenice, fără alcool, parfum sau coloranți.

Produse recomandate: Apă micelară calmantă, lapte demachiant texturat, uleiuri vegetale pure (precum cel de migdale dulci).

Folosește dischete moi din bumbac sau aplică produsul direct cu mâinile curate, prin mișcări blânde. Evită frecarea agresivă și clătește întotdeauna cu apă călduță.

Tenul uscat

Lipsei de hidratare îi urmează senzația neplăcută de piele care „trage” și descuamarea. Obiectivul principal este curățarea fără îndepărtarea barierei lipidice de protecție.

Produse recomandate: Balsamuri de curățare, uleiuri demachiante bogate și lapte demachiant emolient.

Evită gelurile spumante sau tonicele care conțin alcool.

Masează delicat produsul pe piele pentru a dizolva machiajul și îndepărtează-l cu o dischetă umezită sau clătește cu apă din abundență.

Tenul normal

Având un nivel echilibrat de sebum și hidratare, tenul normal este cel mai ușor de întreținut și tolerează o gamă largă de texturi.

Produse recomandate: De la ape micelare și geluri spumante blânde, până la uleiuri demachiante ușoare.

Oricare ar fi alegerea ta, asigură-te că clătești complet reziduurile. Încheie rutina cu o pulverizare de apă termală sau un tonic hidratant pentru un plus de prospețime.

Tenul mixt

Caracterizat prin zona T mai grasă (frunte, nas, bărbie) și obraji normali sau uscați, tenul mixt necesită produse care reechilibrează fără să usuce.

Produse recomandate: Apele micelare dedicate tenului mixt, spumele fine și gelurile blânde de curățare.

Poți folosi abordarea de „multi-cleansing” – un gel purifiant destinat zonei T și o formulă mai blândă, hidratantă, pe obraji.

Tenul gras

Producția crescută de sebum duce la luciu inestetic, pori măriți și tendință acneică. Scopul este curățarea în profunzime și reglarea sebumului fără agresiune.

Produse recomandate: Geluri spumante non-comedogenice, ape micelare purifiante sau uleiuri demachiante solubile în apă (care emulsionează la contactul cu apa).

Masează produsul pentru a dizolva acumulările de grăsime, clătește bine și aplică o loțiune tonică astringentă, fără alcool.

Regulile de aur pentru o curățare corectă

Curăță pielea în fiecare seară, indiferent dacă te-ai machiat sau nu.

Uită de șervețelele demachiante pentru rutina zilnică – acestea doar întind impuritățile pe suprafața feței, fără a curăța porii.

Nu adormi niciodată machiată – somnul este momentul în care pielea se regenerează.

Folosește un produs de spălare după etapa de demachiere (tehnica dublei curățări) pentru a elimina complet reziduurile.

Aplică o cremă hidratantă imediat după curățare, cât pielea este încă ușor umedă, pentru a sigila hidratarea în țesut.

Editor: Raluca Toma