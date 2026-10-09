 Bărbatul care este în doliu pentru soția sa încă vie. Boala care o face pe femeie să fie doar o urmă din ce a fost: „Mi-e dor de ea”
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Bărbatul care este în doliu pentru soția sa încă vie. Boala care o face pe femeie să fie doar o urmă din ce a fost: „Mi-e dor de ea”

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Într-o postare pe Reddit, un bărbat a povestit despre doliul prematur pe care îl resimte pentru soția sa, care prezintă simptome de demență și începe să uite pe zi ce trece lucruri din viața ei, dar și căsnicia lor. El trăiește zilnic cu dor pentru partenera sa, deși fizic este mereu cu ea.

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Foto: arhivă

Povestea celor doi

Totul a început în mai 2024, când tânăra a primit diagnosticul. Cu doar câteva luni înainte, sora ei mai mare murise la vârsta de 35 de ani din cauza aceleiași afecțiuni. De atunci, soțul ei a devenit principalul îngrijitor, ocupându-se de medicație, gătit, treburile casnice și chiar de cele mai simple activități zilnice.

Bărbatul povestește că femeia pe care a cunoscut-o era pasionată de literatură fantasy, de universul „Stăpânul Inelelor” și de tot ceea ce însemna cultură. Astăzi, multe dintre acele pasiuni au fost estompate de boală.

Ceea ce îl doare cel mai mult este că nu și-a pierdut doar soția în sensul clasic al cuvântului, ci și partenera de viață, prietena și confidenta.

„Mă simt incredibil de pierdut. Persoana mea nu mai este cu adevărat aici. Pot să o invit la o întâlnire, dar în realitate petrec tot timpul asigurându-mă că este bine. Mi-e dor de partenera mea, de prietena mea, de romantism și de omul meu”, a mărturisit el.

Bărbatul spune că uneori se simte vinovat pentru singurătatea pe care o resimte, deoarece nu el este cel care suferă direct de boală. Totuși, specialiștii numesc această stare „doliu anticipativ”, un proces emoțional prin care trec adesea membrii familiei atunci când o persoană dragă se schimbă treptat din cauza unei afecțiuni degenerative.

Femeia nu are un diagnostic clar

Într-o actualizare a mesajului său, acesta a explicat că neurologii nu au reușit încă să stabilească exact ce boală are soția sa. Simptomele seamănă cu cele ale unor forme de ataxie spinocerebeloasă.

Femeia suferă de distrofie cu conuri, care îi afectează vederea, de o atrofie semnificativă a cerebelului ce provoacă probleme de echilibru și coordonare, precum și de tulburări cognitive, pierderi de memorie și afazie, o afecțiune care afectează capacitatea de a vorbi și de a găsi cuvintele potrivite.

Una dintre cele mai mari pierderi provocate de boală este renunțarea la poezie. Soția sa obișnuia să scrie des și considera această activitate una dintre cele mai importante părți ale identității sale.

„Iubea să scrie poezii. Este unul dintre cele mai triste lucruri pe care le-a pierdut. A încercat să mai scrie în ultimul an, dar dorința ei s-a diminuat. Din cauza afaziei și a dificultăților de exprimare, aceasta a fost una dintre primele pasiuni care au dispărut”, a povestit el.

Chiar și în aceste condiții, bărbatul încearcă să păstreze vii lucrurile care îi aduceau cândva bucurie. Își amintește cu drag că soția lui era „genul perfect de tocilară” pentru el, pasionată de edițiile extinse ale filmelor „Stăpânul Inelelor”, de universul Marvel și de filmele pe care le urmăreau împreună.

Astăzi, încă se bucură atunci când pot vedea împreună filme pe care ea le poate recunoaște și asocia cu amintiri din trecut.

Povestea lor a emoționat mii de oameni, mulți dintre ei încurajându-l să revină la terapie și să caute sprijin pentru a face față unei lupte care nu înseamnă doar îngrijirea unei persoane dragi, ci și gestionarea durerii de a o pierde puțin câte puțin, în fiecare zi.

Simptome timpurii care pot indica demența

Demența rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate la nivel global, fiind și o cauză frecventă de deces.

Deși nu există un remediu, recunoașterea timpurie a simptomelor poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții persoanelor afectate și a familiilor acestora.

Printre primele simptome se numără pierderile de memorie, precum uitarea evenimentelor recente sau dependența de ceilalți pentru sarcini obișnuite. Alte semne includ:

  • Dificultăți în planificare sau rezolvarea problemelor: Activități simple, precum plata facturilor sau gătitul, pot deveni provocări.
  • Greutăți în activități familiare: Conducerea spre locuri obișnuite sau cumpărăturile pot părea mai complicate.
  • Schimbări subtile de comportament: Pasiunile sau hobby-urile care aduceau odată bucurie pot părea copleșitoare sau lipsite de interes.

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