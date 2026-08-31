 Stresul banilor îmbătrânește creierul? Ce au descoperit cercetătorii după decenii de monitorizare
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Stresul banilor îmbătrânește creierul? Ce au descoperit cercetătorii după decenii de monitorizare

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Problemele financiare care se întind pe o perioadă mai lungă pot lăsa urme asupra sănătății, iar un nou studiu, despre care scrie psypost.org, sugerează că printre efectele pe termen lung s-ar putea număra și schimbări la nivelul creierului. Cercetătorii au urmărit aceeași generație de oameni de-a lungul mai multor decenii și au observat o legătură între dificultățile financiare persistente și o atrofie cerebrală mai accentuată la vârsta înaintată.

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Foto: zavgorodniy_d

Unul dintre cele mai longevive studii în domeniu 

Cercetarea, publicată în revista științifică Innovation in Aging, folosește date din MRC National Survey of Health and Development, cunoscut și drept studiul britanic al cohortei născute în 1946.

Este unul dintre cele mai longevive studii de acest tip din lume. Cercetătorii au urmărit persoane născute în aceeași săptămână din martie 1946, colectând informații despre sănătate și condițiile de viață pe parcursul mai multor decenii.

Pentru această analiză au fost folosite date de la 2.759 de participanți, ale căror situații financiare au fost evaluate în mai multe momente ale vieții adulte.

Veniturile gospodăriilor au fost analizate la vârstele de 26, 43 și 53 de ani. Cercetătorii au considerat că o persoană a avut un venit scăzut mai mult timp dacă s-a aflat în categoria celor mai mici 20% din grup la cel puțin două dintre aceste evaluări.

În paralel, participanții au fost întrebați dacă au avut dificultăți în a se descurca cu veniturile sau în a-și plăti facturile. Pentru această componentă au fost analizate problemele raportate de cel puțin două ori între 36 și 53 de ani.

Ce au descoperit cercetătorii despre creier

La vârsta de 53 de ani, participanții au trecut prin teste cognitive care au evaluat, printre altele, memoria verbală și viteza de procesare a informațiilor.

O parte dintre participanți au făcut ulterior și investigații imagistice ale creierului, între 69 și 71 de ani. Astfel, cercetătorii au putut analiza atrofia cerebrală și modificările ventriculilor, cavitățile din interiorul creierului care se pot dilata odată cu înaintarea în vârstă și cu anumite procese asociate sănătății cerebrale.

Ce au descoperit? Persoanele care trecuseră prin perioade mai lungi de dificultăți financiare aveau rezultate cognitive mai slabe la 53 de ani, chiar și după ce cercetătorii au ținut cont de nivelul abilităților cognitive din copilărie, educație și dezavantajele sociale din primii ani de viață.

Mai mult, în grupul pentru care au existat scanări cerebrale, venitul scăzut persistent a fost asociat cu o atrofie cerebrală mai accentuată la vârsta înaintată.

De ce ar putea afecta stresul financiar creierul

O perioadă dificilă din punct de vedere financiar poate însemna mult mai mult decât un buget dezechilibrat. Pentru persoanele care trăiesc ani la rând cu incertitudinea banilor, stresul poate deveni o parte constantă a vieții de zi cu zi.

Cercetătorii indică mai multe mecanisme posibile.

Stresul cronic este unul dintre ele. Expunerea îndelungată la stres este asociată cu procese inflamatorii care pot contribui la îmbătrânirea creierului. În același timp, grijile financiare consumă permanent resurse cognitive. Atunci când mintea este preocupată de facturi, datorii, venituri insuficiente sau siguranța zilei de mâine, rămâne mai puțină energie mentală disponibilă pentru alte sarcini.

La toate acestea se pot adăuga diferențele de stil de viață. Dificultățile financiare pot face mai greu accesul la servicii medicale, alimentație de calitate, activități fizice sau condiții de locuire favorabile sănătății.

Efectele par mai puternice în cazul bărbaților

Un alt rezultat interesant a apărut atunci când cercetătorii au analizat anumite subgrupuri.

Legătura dintre dificultățile financiare și atrofia cerebrală a fost mai puternică în cazul bărbaților, al persoanelor care au crescut în familii dezavantajate și al celor care aveau o anumită variantă genetică asociată unui risc mai mare de boală Alzheimer.

În cazul bărbaților din această generație, născuți în 1946, cercetătorii consideră că poate fi relevant și contextul social al epocii. Modelul în care bărbatul era principalul susținător financiar al familiei era mult mai răspândit, iar presiunea de a asigura veniturile gospodăriei putea amplifica stresul asociat problemelor financiare.

Un rezultat surprinzător despre memorie

Cercetarea a scos la iveală și un rezultat care poate părea paradoxal.

Atunci când oamenii de știință au analizat schimbările memoriei între vârsta de 53 și 69 de ani, persoanele care trecuseră prin dificultăți financiare persistente au prezentat, în această perioadă, o scădere mai lentă a performanței.

Cercetarea aduce în prim-plan o idee tot mai importantă în medicina preventivă: sănătatea creierului la vârsta înaintată este influențată de experiențele acumulate pe parcursul întregii vieți.

Veniturile, condițiile de locuit, copilăria, nivelul de educație, stresul, fumatul, activitatea fizică și accesul la servicii medicale pot contribui, în moduri diferite, la starea de sănătate de mai târziu.

Editor: Raluca Toma

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