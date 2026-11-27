Monica Anghel nu s-a ferit să spună ce crede despre artiștii noii generații. Cu o carieră muzicală de zeci de ani, cântăreața consideră că mulți dintre tinerii care activează în prezent în industria muzicală pun prea mult accent pe popularitatea din mediul online și prea puțin pe autenticitate și talent.

Monica Anghel își spune părerea despre artiștii noii generații. Foto: Arhiva Click!

Artista a vorbit și despre experiențele neplăcute prin care a trecut din cauza kilogramelor în plus, dar și despre decizia care a determinat-o să slăbească 40 de kilograme.

Monica Anghel, critică dură la adresa noii generații de artiști

Monica Anghel a făcut o serie de observații la adresa noii generații de artiști, despre care spune că nu se mai diferențiază suficient unii de ceilalți. În opinia sa, multe dintre piesele lansate în prezent seamănă între ele, iar vocile interpreților au ajuns să sune la fel. Cântăreața consideră că personalitatea și originalitatea ar trebui să conteze mai mult decât numărul de urmăritori de pe rețelele sociale.

„Nu mă deranjează nimic la artiștii din noua generație, dar toți fac piese la fel, toți vor să fie la fel, vocile lor sună cam la fel. Totul este superficial, nu mai au personalitate. Nu mi-am construit viața în funcție de social media. Nu am nici mulți, nici puțini urmăritori, nu am followeri cumpărați. Important este că eu sunt în regulă cu mine însămi. Eu am publicul meu și sala este plină. Nu are importanță câți urmăritori ai. Poți să ai milioane de followeri și să te trezești cu sala goală”, a declarat Monica Anghel pentru cancan.ro.

Monica Anghel a slăbit 40 de kilograme. Cum a fost judecată din cauza aspectului fizic

Pe lângă subiectul noii generații de artiști, Monica Anghel a vorbit și despre comentariile răutăcioase pe care le-a primit de-a lungul timpului din cauza aspectului fizic. Cântăreața spune că a fost judecată atât atunci când avea mai multe kilograme, cât și după ce a slăbit, însă părerile celor din jur nu au făcut-o să își schimbe perspectiva asupra propriei persoane.

„Am slăbit 40 de kilograme și am făcut acest curs de instructor de fitness pentru mine, ca să nu fiu dependentă de altcineva și să pot face exerciții oricând. Am făcut-o ca să fiu într-o formă fizică bună și să mă simt bine.

Lumea m-a judecat în față de nenumărate ori pentru felul în care arătam, dar nu m-a interesat. Nu mă interesează ce spun unii oameni, pentru că important este să fiu eu bine cu mine însămi. Atunci spuneau că sunt grasă, acum unii spun că sunt prea slabă. De ce nu mă interesează? Pentru că, dacă am nevoie de ceva, singurii oameni care îmi sunt alături sunt cei din familia mea și câțiva prieteni. În rest, fiecare își dă cu presupusul și discută pe la colțuri. Trăiesc în pace, armonie și echilibru cu mine însămi și sunt liniștită noaptea, când pun capul pe pernă, pentru că știu că nu fac rău nimănui”, a spus vedeta.

Monica Anghel, nevoită să slăbească după o operație complicată la coloană

Decizia de a pierde în greutate a venit și în urma unor probleme serioase de sănătate. Monica Anghel a povestit că, după prima intervenție chirurgicală la coloană, a citit pe foaia de externare că suferea de obezitate de gradul al II-lea. Avea aproximativ 100 de kilograme și 46 de ani, iar medicul i-a explicat că, dacă nu va slăbi, riscă să ajungă din nou pe masa de operație în fiecare an.

Recuperarea a ajutat-o să descopere un program nutrițional complex, care îi oferea sprijinul mai multor specialiști, printre care psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut și dermatolog. Astfel, Monica Anghel a început un proces de transformare care a avut rezultate importante: în primul an și șase luni a reușit să slăbească 30 de kilograme.

„Am fost obligată să decid lucrul acesta când m-am operat prima dată pe coloană. Pe foaia de externare, când m-am operat prima dată, scria că sufăr de obezitate de gradul II. M-am enervat îngrozitor când am citit ce scria acolo. Aveam 100 de kilograme și aveam 46 de ani, ceva de genul acesta.

A fost o operație foarte complicată și mi-a spus clar doctorul de atunci că dacă nu slăbesc o să vin în fiecare an să mă opereze pe coloană. Întâmplarea fericită a fost că recuperarea am făcut-o într-un loc unde exista la vremea aceea un program nutriționist. Un program care îmi punea la dispoziție psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut și dermatolog. Am slăbit într-un an și șase luni 30 de kilograme”, a declarat Monica Anghel în cadrul unui podcast cu Liana Stanciu.