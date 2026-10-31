Recunoști vedeta? Fotografia din adolescență care i-a surprins pe fani: „Eram rock!”

O fotografie din adolescență a stârnit curiozitatea fanilor. Cu părul ciufulit, machiaj îndrăzneț și desene trasate cu creionul dermatograf pe față, vedeta din imagine pare de nerecunoscut astăzi. Artista a păstrat amintirea acelei perioade și a împărtășit-o cu urmăritorii săi de pe Instagram, alături de o mărturisire amuzantă despre stilul său rebel.

O recunoști? Foto: Instagram

Monica Anghel și-a surprins fanii cu o fotografie din adolescență, în care apare cu un look complet diferit de cel cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul anilor. Artista a publicat imaginea pe Instagram, însoțită de un mesaj amuzant despre perioada în care experimenta cu machiajul și își exprima personalitatea printr-un stil rebel.

În fotografie, Monica Anghel apare cu părul scurt, ciufulit, prins cu o bentiță, și cu un machiaj ieșit din tipare. Buzele sunt colorate într-o nuanță închisă, iar pe față are desenate mai multe simboluri negre, care completează apariția inspirată de stilul rock.

Artista a privit cu umor în urmă și a povestit că, în adolescență, nici măcar nu știa că există Halloween, însă găsea alte modalități de a se distra și de a experimenta cu înfățișarea sa.

„Eram rock!”

„În adolescența mea nici nu știam că există Halloween, dar ne maimuțăream cu creioane de ochi... Eram rock!”, a scris Monica Anghel în dreptul fotografiei.

Imaginea a readus în atenție o perioadă în care artista își construia stilul și nu se temea să încerce apariții neobișnuite.

Monica Anghel, în vârstă de 55 de ani, este una dintre cele mai cunoscute voci din România. Artista s-a remarcat de-a lungul carierei prin interpretările sale și prin participările la numeroase emisiuni și spectacole. A reprezentat România la Eurovision în 1996, alături de trupa Sincron, și a continuat să fie prezentă în muzică și televiziune. În același an, a câștigat Festivalul Internațional „Cerbul de aur”.

Dincolo de cariera muzicală, Monica Anghel a avut parte și de schimbări importante în viața personală. Artista a fost căsătorită timp de 11 ani cu medicul Andrei Carandino, de care a divorțat în 2005. În 2010, s-a căsătorit cu Marian Caraivan, alături de care are un singur copil, un băiat pe nume Aviv Alexandru, născut în septembrie 2010.