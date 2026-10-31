 Alertă în mai multe județe din Moldova. Două drone au pătruns în spațiul aerian al României
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Alertă în mai multe județe din Moldova. Două drone au pătruns în spațiul aerian al României

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Autoritățile române au emis mesaje RO-Alert în mai multe județe din nordul Moldovei în această după-amiază, după ce două drone venite dinspre Republica Moldova au pătruns în spațiul aerian al României. Patru aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, alături de un elicopter, pentru a intercepta dronele.

În după-amiaza zilei de 31 octombrie, au fost emise mesaje RO-Alert în mai multe județe din nordul Moldovei după ce două drone au pătruns în spațiul aerian al României. Aeroportul Internațional Iași deja a anunțat faptul că spațiul aerian a fost închis temporar, iar cursa W43660 Eindhoven - Iași, care trebuia să aterizeze la ora 18:25, a fost redirecționată către Aeroportul Suceava.

În urmă cu scurt timp, alerta aeriană a fost extinsă și peste județul Suceava. La aproximativ o oră după primul incident, Ministerul Apărării Naționale a anunțat faptul că o nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național, tot dinspre Republica Moldova.

Două drone au pătruns în spațiul aerian al României

Două avioane F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar mesaje RO-Alert au fost emise în mai multe județe din nordul Moldovei, după ce cea de-a doua dronă a intrat în țară.

În cursul după-amiezii de 31 octombrie, un prim obiect a fost detectat de radare la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. La acel moment, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Patru avioane F-16 au decolat de urgență

Înainte ca drona inițială să pătrundă în România, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a fost identificată la ora 16:40 și zbura dinspre localitatea Semionovca, în regiunea ucraineană Odesa. În cele din urmă, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

În total, după ce două drone au pătruns în spațiul aerian al României, patru avioane F-16 și un elicopter au decolat, atât de la Fetești cât și de la Câmpia Turzii.

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