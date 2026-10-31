 Ce consecințe poate avea insomnia asupra organismului. Chiar și performanța de la locul de muncă poate fi afectată
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Ce consecințe poate avea insomnia asupra organismului. Chiar și performanța de la locul de muncă poate fi afectată

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Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul este crucial pentru buna funcționare a organismului nostru. Iar dacă ne numărăm printre cei care au probleme legate de insomnie, este important să știm precis care pot fi consecințele la care ne putem aștepta.

Insomnia poate cauza probleme grave de sănătate
Insomnia poate cauza probleme grave de sănătate Foto: IStock

Organismul nostru are nevoie de somn pentru a putea funcționa eficient, iar atunci când ignorăm acest detaliu, consecințele la care ne putem aștepta pot fi foarte grave. De la dificultăți de concentrare și până la un sistem imunitar mai slăbit, lipsa somnului poate avea efecte negative puternice asupra noastră.

Specialiștii din întreaga lume recomandă cel puțin șapte ore de somn în fiecare noapte. Potrivit observatornews.ro, este important să avem grijă să nu dormim mai puțin de șapte ore pe noapte, pentru a nu începe să ne confruntăm cu probleme de sănătate.

Somnul este crucial pentru sănătate

Lipsa somnului poate deregla modul în care organismul nostru funcționează, iar consecințele în astfel de situații sunt numeroase.

Ne afectează metabolismul glicemic, devenim mult mai predispuşi la a depune ţesut gras, devenim mult mai predispuşi la afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni care nu se mai compensează cu un număr de medicamente sau tulburări ale cordului”, a explicat somnologul Beatrice Mahler, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, lipsa somnului ne poate afecta memoria și atenția. Practic, indiferent de cât de sănătoasă ar fi dieta noastră, dacă nu dormim suficient de mult, tot ne vom confrunta cu probleme.

Insomnia poate crea probleme la locul de muncă

Lipsa somnului ne va afecta foarte rapid și performanța de la locul de muncă, iar unu din doi români spune că se simte epuizat fizic din cauza stresului cronic.

Pe termen mediu sau lung nu poate funcționa și vedem din ce în ce mai multe cazuri de burnout în diverse faze. Cred că, sigur, e dificil poate câteodată să punem degetul pe cauza exactă a epuizării, a lipsei de energie, a lipsei de putere de muncă și randament până să ajungem la burnout”, a spus Oana Datki, specialist în resurse umane. 

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