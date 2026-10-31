Ce trebuie să faci în curte în luna noiembrie, înainte de primul îngheț. Plantele vor rezista mai ușor în fața frigului

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să facem primii pași în luna noiembrie iar, în scurt timp, ne vom confrunta și cu primul îngheț. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, există câteva lucruri importante pe care trebuie să le facem în curte înainte ca vremea să se răcească prea mult.

Un expert spune ce trebuie făcut în luna noiembrie Foto: Pixabay

Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, vremea va începe să devină din ce în ce mai rece, iar dacă am amânat anumite munci prin curte, acum este momentul să ne ocupăm de ele. Chiar dacă unele probleme trebuiau deja rezolvate la începutul toamnei, mai avem timp până la sosirea înghețului să ne ocupăm de ele.

De exemplu, expertul în grădinărit Paul Parker spune că trebuie deja să ne ocupăm de bulbii care înfloresc tocmai la primăvară.

„Gândește-te unde le vei planta, astfel încât să creezi un decor spectaculos atunci când vremea începe să se încălzească din nou”, a spus specialistul.

Ce trebuie făcut în curte înainte de primul îngheț

Potrivit specialistului, există câteva flori care pot fi plantate în această perioadă, conform express.co.uk.

„Recomand întotdeauna să experimentezi cu diferite înălțimi și texturi. De exemplu, lalelele, narcisele și alliumurile sunt alegeri excelente pentru un strat de flori mai înalt. Combină-le cu fritillaria, narcise pitice și brândușe, pentru a adăuga varietate și interes vizual la niveluri mai joase”, spune Parker.

O altă lucrare care poate fi efectuată în octombrie sau noiembrie este tăierea trandafirilor cățărători, mai explică grădinarul.

Frunzele pot fi folosite pentru compost

De asemenea, pe măsură ce frunzele cad din copaci, este posibil să observăm că grădina noastră devine puțin mai dezordonată decât înainte. Totuși, în loc să aruncăm frunzele căzute la coșul de gunoi, le putem folosi pentru a obține compost.

Mai mult decât atât, sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie reprezintă perioada perfectă pentru a transplanta plantele înrădăcinate, deoarece acestea intră atunci în perioada de repaus vegetativ.

„Acestea pot fi scoase din pământ și mutate într-un alt loc din grădină. Sfârșitul lunii octombrie este perioada ideală pentru mutarea plantelor deja înrădăcinate, deoarece solul este încă suficient de cald, oferind rădăcinilor timp să se adapteze și să se fixeze în noul loc înainte ca înghețul de iarnă să se instaleze cu adevărat”, a mai explicat Parker.