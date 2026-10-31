Ai plătit meseriașii, dar au dispărut? Ce poți face pentru a-ți recupera banii

Reparațiile și lucrările de renovare sunt, chiar și în cele mai bune condiții, momente stresante, peste care cu toții vrem să trecem cât mai repede și mai ușor. Din păcate, există și situații în care meseriașii încasează banii iar apoi dispar sau abandonează lucrările la jumătate.

Un contract este crucial în astfel de situații Foto: Pexels

Din păcate, mulți români au avut parte de experiența negativă de a plăti pentru serviciile unui meseriaș, numai ca acesta să dispară sau să abandoneze lucrările la jumătate. Iar, atunci când oamenii încearcă să afle ce s-a întâmplat, meseriașii nu mai răspund la telefon.

Din păcate, dacă nu a fost semnat un contract, recuperarea banilor este destul de dificilă. Însă, există dovezi care pot ajuta păgubiții să-și recupereze banii.

Cum pot românii să-și recupereze banii

Pentru ca lucrurile să fie cât mai simple și mai clare, cel mai bine este să semnăm un contract.

„Cel mai sigur este să facem contract și ar fi ideal să nu dăm toți banii înainte ca lucrarea să fie finalizată”, a spus avocatul Daniel Manolache, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Unii meseriași chiar preferă să semneze un contract cu clienții lor, nu numai pentru a le oferi acestora un sentiment de siguranță și profesionalism, dar și pentru a se proteja pe sine.

Un contract este esențial

O înțelegere scrisă este crucială în astfel de situații și este recomandată și de avocați.

„Eu lucrez doar cu contract când sunt angajat să lucrez. Întâi semnăm un contract, apoi începe lucrarea. Dacă se semnează un contract înainte, atunci nu va mai fi niciun fel de problemă, nici din partea prestatorului, nici din partea proprietarului. În primul rând, pentru siguranța calității lucrării, pentru garanție și pentru siguranța că, într-adevăr, lucrările vor fi duse la sfârșit”, a spus Costel Gheorghe, managerul unei firme de renovări.

Atunci când nu a fost semnat un contract, iar meseriașul a dispărut cu banii, este necesar să strângem toate dovezile pe care le avem privind existența unei înțelegeri. Este vorba despre mesaje scrise, dovezi ale tranzacțiilor bancare și chiar și fotografii făcute pe parcursul lucrărilor.

Problema poate fi soluționată în instanță printr-un proces civil, iar judecătorii pot cere chiar ca meseriașul să ducă la bun sfârșit lucrările.

„Aceste documente pot să aibă valoare juridică, în funcție de situația concretă pe care o prezintă reclamantul, însă cel mai sigur este să ai un contract scris”, a mai spus avocatul Daniel Manolache.