 Ai plătit meseriașii, dar au dispărut? Ce poți face pentru a-ți recupera banii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ai plătit meseriașii, dar au dispărut? Ce poți face pentru a-ți recupera banii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reparațiile și lucrările de renovare sunt, chiar și în cele mai bune condiții, momente stresante, peste care cu toții vrem să trecem cât mai repede și mai ușor. Din păcate, există și situații în care meseriașii încasează banii iar apoi dispar sau abandonează lucrările la jumătate.

Un contract este crucial în astfel de situații
Un contract este crucial în astfel de situații Foto: Pexels

Din păcate, mulți români au avut parte de experiența negativă de a plăti pentru serviciile unui meseriaș, numai ca acesta să dispară sau să abandoneze lucrările la jumătate. Iar, atunci când oamenii încearcă să afle ce s-a întâmplat, meseriașii nu mai răspund la telefon.

Din păcate, dacă nu a fost semnat un contract, recuperarea banilor este destul de dificilă. Însă, există dovezi care pot ajuta păgubiții să-și recupereze banii.

Cum pot românii să-și recupereze banii

Pentru ca lucrurile să fie cât mai simple și mai clare, cel mai bine este să semnăm un contract.

„Cel mai sigur este să facem contract și ar fi ideal să nu dăm toți banii înainte ca lucrarea să fie finalizată”, a spus avocatul Daniel Manolache, potrivit informațiilor de la observatornews.ro

Unii meseriași chiar preferă să semneze un contract cu clienții lor, nu numai pentru a le oferi acestora un sentiment de siguranță și profesionalism, dar și pentru a se proteja pe sine.

Un contract este esențial

O înțelegere scrisă este crucială în astfel de situații și este recomandată și de avocați.

Eu lucrez doar cu contract când sunt angajat să lucrez. Întâi semnăm un contract, apoi începe lucrarea. Dacă se semnează un contract înainte, atunci nu va mai fi niciun fel de problemă, nici din partea prestatorului, nici din partea proprietarului.  În primul rând, pentru siguranța calității lucrării, pentru garanție și pentru siguranța că, într-adevăr, lucrările vor fi duse la sfârșit”, a spus Costel Gheorghe, managerul unei firme de renovări.

Atunci când nu a fost semnat un contract, iar meseriașul a dispărut cu banii, este necesar să strângem toate dovezile pe care le avem privind existența unei înțelegeri. Este vorba despre mesaje scrise, dovezi ale tranzacțiilor bancare și chiar și fotografii făcute pe parcursul lucrărilor.

Problema poate fi soluționată în instanță printr-un proces civil, iar judecătorii pot cere chiar ca meseriașul să ducă la bun sfârșit lucrările.

„Aceste documente pot să aibă valoare juridică, în funcție de situația concretă pe care o prezintă reclamantul, însă cel mai sigur este să ai un contract scris”, a mai spus avocatul Daniel Manolache.

Ghid de cumpărături

banner copii jpg
#Exclusiv Click!
Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas Vedete românești
Horoscop luna martie jpg
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme Horoscop
image
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume adevarul.ro
image
„Cartofi cu cartofi la cuptor”. Cum supraviețuiesc mulți români cu bani puțini până la următorul salariu, după ce achită facturile adevarul.ro

Parteneri

image
Cum a ajuns David Popovici în topul preferințelor pentru Gen Z din România. Ce alți sportivi mai iubesc tinerii www.fanatik.ro
image
Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt în două judeţe. Vin şi ninsorile, cu strat de zăpadă de până la 30 cm observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Cum l-ar fi „menajat” Comisia de Etică a Universității din Iași pe fiul lui Tudorel Toader. Judecătoarea arată în motivare că victimele ar fi fost certate de membrii comisiei: „Nimeni nu vă crede” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
„Real Madrid de la Vocea României”. Ionuț Chirilă a dezvăluit în premieră câți bani câștigă dinamovistul Tudor Chirilă pentru emisiunea-fenomen de la Pro TV www.fanatik.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De unde vine „sãrbatoarea” de Halloween? historia.ro
Grădinărit ecologic Sursa Pixabay com jpg
Ce trebuie să faci în curte în luna noiembrie, înainte de primul îngheț. Plantele vor rezista mai ușor în fața frigului Fapt divers
macara adobestock jpg
Meseria plătită chiar și cu 9.000 de lei pe lună. Motivul pentru care tinerii o evită, deși n-au nevoie de facultate Național
Japonezi in Bucegi jpeg
#Exclusiv Click!
Locul din România preferat de japonezi. Europenii se înghesuie în Bucovina! Cât îi costă pe străini o vacanță la noi? Național
Regizor Felix Alexa Foto Florin Ghioca jpg
Scandal la TNB! Felix Alexa, angajat oficial ca regizor, deși mai multe femei îl acuză de hărțuire și agresiuni sexuale Actualitate
castelul Peles jpg
Ce a impresionat-o pe o jurnalistă din SUA, în Transilvania: „Totul depășea cu mult ceea ce mi-aș fi putut imagina” Național
meditatii jpg
Meditațiile au devenit aproape obligatorii în România. Cât plătesc părinții pentru pregătirea copiilor și ce spun specialiștii Național
Sparassis crispa JPG1 jpg
Ciuperca uriașă care seamănă cu o conopidă. Unde a fost descoperită? Este sau nu periculoasă Internațional
woman folding towels home quarantine copie 2 jpg
Cum usuci rufele mai repede în casă? Trucuri simple care te scapă de mirosul de umezeală Fapt divers
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net