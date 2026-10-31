 Peștele ieftin care nu trebuie să lipsească de la masă. Este chiar mai sănătos decât tonul
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Peștele ieftin care nu trebuie să lipsească de la masă. Este chiar mai sănătos decât tonul

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Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat pe care îl vom primi foarte des este să consumăm mai mult pește. Iar, din fericire, există un anumit tip de pește care se găsește în orice magazin și care este chiar mai sănătos decât tonul.

Șprotul este o alegere foarte bună pentru dietă
Șprotul este o alegere foarte bună pentru dietă Foto: Shutterstock

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că peștele este un aliment foarte sănătos, iar sortimente precum tonul și somonul sunt deja faimoase pentru beneficiile pe care le au pentru organism. Însă, avem la dispoziție și alte opțiuni, mult mai ieftine, care pot fi la fel de utile pentru dietă.

De exemplu, șprotul poate fi alegerea perfectă pentru o masă sănătoasă. Acest pește de talie mică, ca și alți pești de acest fel, are o cantitate mult mai redusă de metale grele, în comparație cu specii mari precum tonul. Practic, șprotul poate fi o alegere perfectă pentru cei dintre noi care dorim să consumăm pește constant, pentru o perioadă mai îndelungată.

Șprotul este un pește foarte sănătos

Potrivit Blic, șprotul face parte din familia peștilor grași, așa că are un conținut ridicat de acizi grași Omega-3, mai ales în formele active EPA și DHA. Acest lucru înseamnă că șprotul poate fi util pentru susținerea sistemului cardiovascular, și pentru sănătatea creierului și a vederii.

În plus, într-o simplă conservă de șprot vom găsi și proteine, vitamina D, complexul de vitamine B și minerale precum iod, seleniu, calciu și fosfor.

Are un nivel ridicat de acizi grași omega-3

Iar partea cea mai bună este faptul că nu trebuie să cheltuim bani pentru a cumpăra șprot proaspăt. Chiar și varianta la conservă va fi foarte bună pentru organism, dar lista de ingrediente de pe etichetă trebuie să fie cât mai scurtă posibil.

De asemenea, dacă cumpărăm conserve de șprot, este important să ne asigurăm că ele nu vor conține un nivel ridicat de sare, iar numărul de calorii va trebui, de asemenea, verificat atunci când vrem să consumăm aceste conserve pe termen lung.

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