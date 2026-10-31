 O femeie a adus pe lume un copil chiar în autobuz, în drum spre maternitate. Șoferița și celelalte pasagere au intervenit imediat pentru a o ajuta
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O femeie a adus pe lume un copil chiar în autobuz, în drum spre maternitate. Șoferița și celelalte pasagere au intervenit imediat pentru a o ajuta

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O tânără mamă a trecut prin momente complicate după ce a născut într-un autobuz din Bologna. În timp ce se îndrepta către maternitate, femeia a intrat în travaliu iar ceilalți pasageri au făcut tot posibilul pentru a o ajuta. Șoferița a oprit vehiculul și, împreună cu alte pasagere, au ajutat-o pe femeie să nască în siguranță.

Totul s-a produs într-un autobuz din Bologna
Totul s-a produs într-un autobuz din Bologna Foto: Vecteezy

Totul s-a petrecut în orașul italian Bologna, unde o femeie a născut în autobuzul 39, în timp ce se îndrepta către maternitate. Incidentul neobișnuit s-a petrecut chiar în cursul zilei de vineri, 30 octombrie, în jurul orei 09:00.

Potrivit Corriere di Bologna, autobuzul circula între Porta San Felice și Spitalul Maggiore din oraș, iar în cursul dimineții, o pasageră a intrat în travaliu. Din fericire, Niurka Roman, șoferița autobuzului, a oprit imediat autovehiculul și, împreună cu câteva alte femei, a ajutat-o pe tânăra mamă să nască.

O tânără mamă a născut în autobuz

Apoi, șoferița și-a folosit propriul fular pentru a înveli bebelușul și pentru a se asigura că este protejat de frig. La scurt timp după ce femeia a născut, la fața locului a ajuns și un echipaj de urgență care a preluat-o pe femeie și pe copilul ei și a transportat-o la Spitalul Maggiore.

Din fericire, amândoi se află într-o stare bună de sănătate, iar un martor a vorbit despre solidaritatea dintre femeile care au intervenit. Tânăra mamă avea cetățenie străină, fiind, potrivit unor surse, originară din Niger. Însă, în ciuda dificultăților de comunicare, celelalte femei au ajutat-o.

Femeia și copilul ei au fost transportați la spital

„În ciuda îngrijorării și a implicării într-o situație absolut nouă și neașteptată, s-a văzut o colaborare extraordinar de frumoasă”, a spus martorul, care a mai remarcat și faptul că totul a fost „o mare demonstrație de voință și solidaritate între femei, pentru a ajuta o altă femeie”.

Printre pasagerele care au ajutat-o pe femeie s-a numărat și o studentă de la Facultatea de Inginerie, care se îndrepta către cursuri.

„A fost un eveniment cu totul neașteptat. Totul s-a petrecut foarte repede, în jurul orei 9:00, între Porta San Felice și Spitalul Maggiore. Femeia a născut copilul într-un timp foarte scurt. Ajutorul pasagerilor a fost unul colectiv și plin de implicare: unii o încurajau pe tânăra mamă, alții țineau copilul în brațe, iar alții ofereau sfaturi, chiar și pornind doar de la propriile experiențe de viață”, a povestit Niurka Roman, șoferița de origine cubaneză, care conduce autobuzul de trei ani.

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