 Greșeli frecvente când crești aportul de fibre. Avertismentul nutriționiștilor
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Greșeli frecvente când crești aportul de fibre. Avertismentul nutriționiștilor

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Fibrele sunt esențiale pentru buna funcționare a organismului, iar nenumărați oameni fac tot posibilul pentru a se asigura că au un nivel optim de fibre prin intermediul dietei. Însă, există și unele greșeli destul de comune, printre oamenii care adoptă astfel de diete.

Fibrele sunt foarte importante pentru organism
Fibrele sunt foarte importante pentru organism Foto: Arhivă

Nenumărați oameni din întreaga lume nu consumă îndeajuns de multe fibre, motiv pentru care tot mai mulți nutriționiști atrag atenția asupra importanței dietelor care includ alimente cu îndeajuns de multe fibre. Însă, potrivit EatingWell, există și unele greșeli pe care le putem face în astfel de situații.

De exemplu, dacă nu am consumat în mod regulat prea multe fibre și vrem să creștem aportul, este important să facem acest lucru treptat. Consumul unei cantități prea mari de fibre dintr-odată, atunci când organismul nu este obișnuit cu ele, poate provoca efecte secundare neplăcute, precum constipația și alte probleme la nivelul intestinului și al sistemului digestiv.

„Încearcă să-ți crești aportul de fibre cu 3-5 grame pe zi, până când abdomenul tău se obișnuiește cu această schimbare”, recomandă nutriționista Mandy Enright.

Ce trebuie să știi despre fibre

O altă greșeală pe care mulți oameni o fac este să nu se hidrateze suficient. Consumul insuficient de apă în perioada în care organismul se adaptează la un aport mai ridicat de fibre poate afecta sănătatea digestivă.

Acest lucru se întâmplă deoarece fibrele au nevoie de o cantitate suficientă de apă pentru a traversa sistemul digestiv. Atunci când nu bem suficientă apă, dar continuăm să creștem treptat aportul de fibre, pot apărea senzații neplăcute de balonare, gaze intestinale sau tranzit intestinal neregulat.

„O hidratare adecvată este esențială pentru un tranzit intestinal regulat și pentru absorbția nutrienților”, explică și nutriționista Madeline Peck.

Greșelile care trebuie evitate în timpul dietei

O altă greșeală frecventă este să ne bazăm pe alimentele procesate, îmbogățite cu fibre, sau pe suplimentele cu fibre. Ideal ar fi să apelăm la surse naturale de fibre, precum legumele, fructele, cerealele integrale, fasolea, leguminoasele, nucile și semințele.

Deși aceste produse pot fi utile dacă sunt consumate cu moderație, atunci când le acordăm prioritate în detrimentul alimentelor naturale, riscăm să pierdem beneficiile unor vitamine, minerale și antioxidanți. În plus, alimentele ultraprocesate, sărace în fibre, pot fi și mai costisitoare în comparație cu alimentele integrale.

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