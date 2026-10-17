Intervenție de urgență deasupra Mării Negre! Două drone au intrat în spațiul aerian al României și au fost doborâte de avioane F-16

Două drone au fost doborâte sâmbătă, 17 octombrie 2026, de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, după ce au pătruns în spațiul aerian național.

Foto: MApN

Aeronavele de luptă au fost ridicate de la sol de pe Baza 86 Aeriană Borcea, în urma unei alerte declanșate de sistemele de supraveghere radar. Ambele drone au fost neutralizate deasupra apelor teritoriale ale României, potrivit unui comunicat de presă transmis de autoritățile militare.

Avioanele F-16 au decolat de urgență de la Baza Borcea

Incidentul a început în după-amiaza zilei de sâmbătă, când radarele au detectat un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor. Obiectele se deplasau în direcția sud-vest, iar autoritățile militare au decis intervenția aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 17:43, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza și intercepta țintele.

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian al României la ora 17:59. Două minute mai târziu, la ora 18:01, aceasta a fost doborâtă de una dintre aeronavele F-16.

În același moment, la ora 18:01, o a doua dronă a intrat în spațiul aerian național. Cealaltă aeronavă F-16 a intervenit și a doborât-o la ora 18:05.

Ambele drone au fost doborâte deasupra apelor teritoriale românești

Potrivit comunicatului de presă, cele două ținte au fost identificate drept drone, iar neutralizarea lor s-a produs deasupra apelor teritoriale ale României.

Între decolarea avioanelor F-16 și doborârea celei de-a doua drone au trecut 22 de minute. De asemenea, ambele ținte au fost eliminate la numai câteva minute după pătrunderea în spațiul aerian național.

Autoritățile nu au precizat, în comunicatul inițial, tipul dronelor, proveniența acestora sau dacă existau și alte ținte care necesitau intervenția aviației militare.

Reprezentanții militari au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare după încheierea misiunii.

Incidentul de sâmbătă vine după o serie de alerte aeriene înregistrate în apropierea granițelor României.

Pe 24 iulie 2026, o dronă pătrunsă în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de un avion F-16 în județul Buzău. A doua zi, o altă dronă a fost neutralizată în apropierea localității Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării, după cum a relatat anterior Click.ro.