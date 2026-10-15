 Alertă la Marea Neagră! O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar populația a primit RO-Alert
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Alertă la Marea Neagră! O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar populația a primit RO-Alert

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Un grup de ținte aeriene a fost detectat în noaptea de miercuri spre joi în apropierea Insulei Șerpilor, în Marea Neagră. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona Sulina, după care a dispărut de pe radar. În urma incidentului, patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, transmis la ora 04:57.

Alertă la Marea Neagră! O dronă a intrat în spațiul aerian al României.
Alertă la Marea Neagră! O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Foto: Shutterstock

Dronă detectată în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, în cursul nopții, mai multe ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Situația a determinat ridicarea de la sol a unor aeronave militare pentru monitorizarea spațiului aerian și verificarea evoluției țintelor detectate.

Conform informațiilor furnizate de MApN, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ministerul Apărării a precizat că una dintre drone a fost observată în spațiul aerian național timp de aproximativ un minut, în zona de sud-est a localității Sulina, deasupra apelor teritoriale românești.

„La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol”, a anunțat MApN.

Patru avioane de luptă, mobilizate după detectarea dronelor

Intervenția a implicat atât două aeronave F-18 spaniole, cât și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești după identificarea unor noi ținte aeriene în largul Mării Negre.

Potrivit MApN, celelalte semnale radar au fost detectate la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. Ministerul a monitorizat situația, iar autoritățile au luat măsuri pentru informarea și avertizarea populației din zonele considerate relevante pentru incident.

RO-Alert transmis în județul Tulcea la ora 04:57

Pe fondul incidentului aerian, locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, transmis în primele ore ale dimineții.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a fost încheiată la ora 05:46, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

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