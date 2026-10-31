Băutura alcoolică ce poate crește riscul de cancer de sân. Medicii spun că ar trebui evitată, deși mulți români o preferă

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că există anumite alimente care pot crește riscul de cancer. Însă, chiar și unele băuturi pot fi periculoase, iar experții recomandă evitarea unei băuturi anume, pentru a reduce riscul apariției cancerului de sân.

Vinul roșu poate fi periculos pentru organism Foto: Arhivă

Vinul are o reputație mult mai pozitivă decât alte tipuri de alcool, iar despre varianta roșie a acestui vin se spune chiar că are nenumărate beneficii pentru sănătate. Însă, atunci când vine vorba despre riscul de cancer, această băutură poate fi mult mai periculoasă decât am crede.

„Consumul de alcool este asociat cu un risc crescut de apariție a mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân”, a explicat medicul Amanda Roll, potrivit informațiilor de la EatingWell.

Vinul poate crește riscul de cancer de sân

Un detaliu care face din vin o băutură mult mai periculoasă este faptul că mulți oameni ignoră pericolele asociate cu acesta, lucru care îi face să-l consume mai des. Iar, potrivit medicilor, femeile care beau chiar un singur pahar pe zi au un risc mai mare de a dezvolta cancer de sân, comparativ cu cele care nu beau decât un pahar pe săptămână.

Alcoolul poate crește temporar nivelul de estradiol, o formă de estrogen, în organismul femeilor. Estradiolul este un hormon care contribuie la reglarea ciclului menstrual și a altor funcții reproductive. Cercetătorii spun că astfel de modificări hormonale ar putea fi unul dintre motivele pentru care consumul de alcool este asociat cu un risc crescut de cancer de sân.

Ce spun medicii despre această băutură

Mai mult decât atât, chiar și modul în care organismul descompune alcoolul poate fi periculos pentru organism.

„Organismul descompune alcoolul în acetaldehidă, un compus care afectează ADN-ul și interferează cu procesele de reparare celulară”, explică doctorița Jessica Clancy-Strawn.

Practic, această băutură poate fi mult mai periculoasă decât am crede, la fel ca oricare tip de alcool. Însă, datorită faptului că vinul este considerat o băutură sănătoasă, multe femei îl pot consuma mult mai des, ignorând eventualele riscuri asociate cu acesta.