 Destinația aflată la doar 700 de kilometri de România, inclusă de National Geographic printre locurile de vizitat în 2027: „Un mic sat pescăresc, plin de farmec”
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Destinația aflată la doar 700 de kilometri de România, inclusă de National Geographic printre locurile de vizitat în 2027: „Un mic sat pescăresc, plin de farmec”

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Cum deja facem primii pași în luna noiembrie, tot mai mulți români încep să se gândească la vacanța din 2027. Din fericire, clasamentul anual „Best of the World”, al National Geographic, a stabilit care sunt cele mai atractive 25 de destinații turistice anul următor.

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Foto: IStock

Prestigiosul clasament anual a fost publicat, iar unele destinații pot să surprindă. Selecția din acest an nu se limitează numai la peisaje superbe, dar ia în calcul și locațiile unde anul viitor marchează un eveniment memorabil. Indiferent dacă este vorba despre un fenomen astronomic sau o aniversare istorică, aceste destinații vor oferi experiențe spectaculoase în 2027.

De exemplu, pasionații de istorie și astronomie nu trebuie să lipsească din Egipt anul următor. Pe 2 august, o eclipsă totală de Soare va cufunda în întuneric cerul deasupra orașului antic Luxor.

În plus, pe lângă evenimentul astronomic, în luna iulie se va redeschide hotelul Winter Palace, unde arheologul Howard Carter a anunțat descoperirea mormântului faraonului Tutankhamon.

Sunt cele mai spectaculoase destinații în 2027

În Europa, regiunea franceză Normandia pregătește evenimente speciale pentru a sărbători un mileniu de la nașterea lui William Cuceritorul. Peste o mie de evenimente culturale sunt programate de-a lungul anului, iar o flotă de 40 de nave în stil viking vor naviga de-a lungul coastei.

În China, în orașul Chengdu, în 2027 se sărbătorește un secol de când un localnic a găsit accidental vestigii care aparțineau civilizației misterioase Shu, din Epoca Bronzului. În cealaltă parte a lumii, în Peru, cetatea preincașă Kuélap deschide un nou traseu turistic.

O eclipsă spectaculoasă va fi vizibilă din Egipt

Mai aproape de România, în Armenia, poteci pastorale străvechi vor putea fi explorate din nou, în cadrul Transcaucasian Trail, un traseu de drumeție de aproximativ 3.000 de kilometri.

În plus, pasionații de astronomie pot vizita regiunea scoțiană Dumfries and Galloway în 2027, unde se va deschide noul Observator Astronomic pentru Cer Întunecat. Acest observator are și un planetariu complet, de 360 de grade.

Atunci când vine vorba despre categoria „Alegerea Cititorilor”, cea mai bună destinație din 2027 a fost insula Catalina, din largul Californiei. Pe această insulă se găsește o turmă de bizoni, o specie de vulpe pitică și, desigur, există și peisaje de o frumusețe rară.

Tot în apropiere de România se află și „Triorașul”, o aglomerare urbană din Polonia, formată din orașele Gdańsk, Gdynia și Sopot. Această destinație a fost inclusă în topul celor mai bune din 2027.

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