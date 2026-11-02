 Ce obicei avea Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi împlinit 71 de ani
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FotoCe obicei avea Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi împlinit 71 de ani

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Gabriel Cotabiță s-a stins din viață, însă amintirea sa a rămas vie în inimile celor care l-au apreciat și care au avut o relație apropiată cu el. Pe 1 noiembrie 2026, artistul ar fi împlinit 71 de ani, iar această zi a stârnit emoții puternice în rândul celor care l-au cunoscut și l-au îndrăgit. Anca Țurcașiu și Monica Anghel au transmis mesaje emoționante în memoria regretatului cântăreț.

Mesajul transmis de Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță.
Mesajul transmis de Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță. Foto: Facebook

Dispariția lui Gabriel Cotabiță a lăsat un gol imens în lumea muzicii românești, dar și în sufletele prietenilor săi. De-a lungul carierei, artistul a legat numeroase prietenii și a împărțit scena cu nume importante din showbiz, iar cei care l-au cunoscut continuă să-și amintească de el cu drag.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la 69 de ani

Gabriel Cotabiță a murit pe 23 noiembrie 2024, în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 69 de ani. Cu aproape un deceniu înainte, în 2015, artistul trecuse printr-o altă cumpănă majoră, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla într-o sală de sport.

Atunci, cântărețul a fost în comă timp de mai multe zile, iar medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața. În cele din urmă, Gabriel Cotabiță a reușit să depășească acel episod dificil.

Ce obicei avea Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță

Pe 1 noiembrie, Gabriel Cotabiță ar fi trebuit să-și sărbătorească ziua de naștere. Deși artistul nu mai este printre noi, cei apropiați nu au lăsat această zi să treacă fără să-i aducă un omagiu.

Anca Țurcașiu a marcat momentul printr-un mesaj emoționant, în care a dezvăluit că avea un obicei pe care îl respecta în fiecare an: îl suna pe Gabriel Cotabiță pentru a-i ura „La mulți ani!”. Gestul era reciproc, deoarece artistul obișnuia să o contacteze printre primii cu ocazia zilei sale de naștere.

„Azi, 1 noiembrie, aveam un obicei de-o viață: să-l sun pe Gabi să-i urez «La mulți ani!». Era reciproc. Pe 8 mai, el era printre primii care-mi dădeau telefon de ziua mea. Am avut o prietenie de-o viață, cu sute de spectacole și mii de amintiri...

Să-ți fie drumul lin, în lumină, acolo sus, printre îngeri, prieten drag!”, este mesajul Ancăi Țurcașiu în memoria lui Gabriel Cotabiță.

Monica Anghel, mesaj emoționant în memoria regretatului artist

Nici Monica Anghel nu a uitat de ziua în care Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 71 de ani. Artista i-a transmis un mesaj emoționant, în care a rememorat legătura specială pe care au avut-o și felul în care obișnuia să i se adreseze.

„Piso, așa cum te-am alintat mereu, îți mulțumesc pentru prietenia cu care m-ai înconjurat întotdeauna! Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște!”, a scris și Monica Anghel.

Ce s-a întâmplat la nașterea lui Gabriel Cotabiță. Mama artistului a trecut prin momente cumplite

Gabriel Cotabiță a avut parte de un început de viață extrem de dificil. După moartea artistului, printre mesajele care au atras atenția publicului s-a numărat și cel al prezentatoarei TV Florentina Fântânaru, care l-a avut invitat în emisiunea sa și a dezvăluit o poveste impresionantă relatată chiar de regretatul cântăreț.

La ultima lor întâlnire, Gabriel Cotabiță i-a povestit prezentatoarei prin ce momente dramatice a trecut mama sa în ziua în care l-a adus pe lume. Nașterea a fost una extrem de dificilă, iar medicii au fost nevoiți să folosească forcepsul pentru a-l aduce pe lume, după opt ore de eforturi intense.

„La ultima noastră întâlnire, Gabi Cotabiță mi-a povestit cum, la nașterea sa, mama lui a trecut prin momente de neimaginat, o adevărată noapte de calvar. Gabi a fost adus pe lume cu ajutorul forcepsului, după opt ore de eforturi intense”, a spus prezentatoarea TV Florentina Fântânaru. 

„Această mărturisire nu este doar o poveste despre supraviețuire și recunoștință”

Povestea relatată de regretatul artist are și un detaliu emoționant. Potrivit mărturisirilor sale, medicul care l-a ajutat să supraviețuiască i-ar fi sugerat mamei sale să îi ofere și numele Emil, ca semn de recunoștință pentru intervenția prin care i-a salvat viața.

„Ceea ce a făcut această poveste și mai emoționantă a fost momentul în care Gabi a dezvăluit că doctorul, care literalmente i-a salvat viața, i-a sugerat mamei lui să poarte și numele Emil, ca o recunoaștere a salvării sale miraculoase. Această mărturisire nu este doar o poveste despre supraviețuire și recunoștință, ci și o lecție profundă despre fragilitatea vieții și despre miracolele care se întâmplă, uneori, când ne așteptăm mai puțin. Gabriel Cotabiță mi-a amintit la fiecare revedere să prețuiesc fiecare zi și să nu-i uit pe cei care m-au ajutat pe drumul vieții...Drum în lumină, Gabi...”, a dezvăluit Florentina Fântânaru după ce l-a avut invitat pentru a doua oară pe Cotabiță în emisiunea ei. 

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