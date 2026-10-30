 Pavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu: „Niciodată nu am avut curajul să-i spun”. Ce amintire păstrează actorul de la ea
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VideoPavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu: „Niciodată nu am avut curajul să-i spun”. Ce amintire păstrează actorul de la ea

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Pavel Bartoș a povestit că, în adolescență, a avut un crush pentru Anca Țurcașiu. Actorul a rememorat întâlnirea cu artista, care a avut loc în urmă cu mulți ani, la Miercurea Ciuc, și a dezvăluit că păstrează și astăzi un obiect primit de la aceasta.

Pavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu
Pavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu Foto: captură video

Pavel Bartoș a făcut o dezvăluire neașteptată despre una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Actorul a mărturisit că, în adolescență, a avut un crush pentru Anca Țurcașiu, pe care a avut ocazia să o întâlnească atunci când aceasta a ajuns la Miercurea Ciuc. Deși au trecut mulți ani de atunci, momentul a rămas viu în memoria sa, iar amintirea întâlnirii nu s-a pierdut.

Actorul și-a amintit că, pe vremea aceea, vedetele ajungeau destul de rar la Miercurea Ciuc, iar întâlnirile cu acestea erau adevărate evenimente pentru tineri. Pavel Bartoș a povestit că a stat la coadă pentru un autograf, însă nu avea nici măcar un șervețel pe care artista să poată semna. Gestul Ancăi Țurcașiu l-a surprins: aceasta i-a oferit chiar o fotografie cu ea, pe care a și personalizat-o.

„Pentru ce vedetă ai avut un crush interzis în tinerețe?” a fost întrebarea pe care a primit-o Pavel Bartoș în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”.

Nu eram chiar în tinerețe, dar am avut un crush pentru ea și acum am fotografia cu autograf de la Anca Țurcașiu. Îmi amintesc și acum, era tunsă mai scurt.

Când a venit la Miercurea Ciuc, eu eram un puștan, cred că aveam 14-15 ani, ceva de genul, și m-am dus să o văd. A fost una dintre vedetele care, până atunci, veneau oricum destul de rar la Miercurea Ciuc. Dar, atunci când veneau, noi ne îmbulzeam și intram prin tot felul de subsoluri la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Cum a primit Pavel Bartoș fotografia cu autograf de la Anca Țurcașiu

Știu că am stat la coadă și, la un moment dat, celelalte vedete ori se plictiseau și ziceau «Gata, nu mai dăm autografe», ori semnau atât de tare, încât după aceea te întrebai cine a semnat, că nu mai știai. Atunci mi-am promis că, dacă vreodată voi ajunge persoană publică, nu vedetă, o să semnez clar, citeț, ca să se știe de la cine este autograful.

Revenim. Dar ea a fost așa... La un moment dat, a spus «Stop» și m-a văzut pe mine în ușă. A zis: «Vino! Lasă-l pe ăsta micu să intre». Am intrat, voiam doar un autograf. Venisem, ca să înțelegi, nici măcar cu un șervețel, ci cu o hârtiuță. «Pix ai?». Nu. Și ce a făcut? A deschis o poșetă de-a ei, a scos o fotografie cu ea, care era clar pregătită pentru fani, și mi-a scris: «Cu drag, Anca Țurcașiu». Mamă, a fost... Atunci am avut un crush pentru ea. Nu i-am spus niciodată. M-a sunat după ce a văzut filmul «Ramon» și mi-a zis: «Îți mulțumesc pentru film, a fost de o delicatețe extraordinară». Și mă gândeam cum s-a întors roata”, a spus Pavel Bartoș.

Cu toate acestea, Pavel Bartoș nu i-a mărturisit niciodată Ancăi Țurcașiu că fusese îndrăgostit de ea. Fotografia cu autograf a rămas însă una dintre amintirile sale speciale, păstrată printre cele mai dragi imagini de familie.

„Dar niciodată nu am avut curajul să-i spun că a fost crush-ul meu. Și acum am autograful. Am un album de familie și, printre pozele rudelor, ale părinților, este și o poză cu Anca Țurcașiu, pe care am primit-o”, a mai povestit actorul.

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