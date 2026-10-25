 Când se mută Anca Țurcașiu și Călin Șerban în casa de lângă București. „Renovăm tot ce a fost în ea”
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Când se mută Anca Țurcașiu și Călin Șerban în casa de lângă București. „Renovăm tot ce a fost în ea”

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După ani petrecuți în agitația din mijlocul Capitalei, Anca Țurcașiu a ales liniștea naturii și un nou început alături de partenerul ei de viață, Călin Șerban. Cei doi au decis să facă un pas important în cuplu și au achiziționat o proprietate cu grădină situată în apropierea Bucureștiului.

Când va fi gata casa cumpărată de Anca Țurcașiu și Călin Șerban
Când va fi gata casa cumpărată de Anca Țurcașiu și Călin Șerban Foto: Instagram

În prezent, toată energia lor se concentrează pe șantierul locuinței, o construcție ridicată în urmă cu un deceniu, pe care au hotărât să o modernizeze din temelii prin forțe proprii. Deși volumul de muncă este considerabil, cei doi trag tare pentru a tăia panglica noii lor oaze de liniște chiar înainte de Revelion.

Anca Țurcașiu: „Dacă aveți nevoie de tapet și vopsitorie, sunt profesor!”

Lucrările de reamenajare sunt în plină desfășurare, iar cei doi parteneri s-au împărțit pe zone de activitate, implicându-se fizic în absolut fiecare etapă a renovării. 

„Mi-ar fi plăcut tare mult să facem o poză before and after, cum arătam azi-dimineață în grădină amândoi și cum arătăm acum! Muncim cam câte 12 ore pe zi. Dar ne place, adică eu, dacă aveți nevoie de servicii de tapet, vopsitorie, sunt profesor. El cu curtea, cu grădina și cu altele, da. E o casă care are 10 ani și atunci renovăm tot ce a fost în ea” potrivit Libertatea.

La inspecția șantierului participă periodic și tatăl artistei, a cărui prezență destinde atmosfera dintre două straturi de vopsea. „Tata vine doar să se relaxeze”, a punctat zâmbind Anca Țurcașiu, completată imediat de partenerul ei: „Tata e cu CTC-ul!”.

Când va avea loc inaugurarea oficială a noii locuințe

Deși casa necesită transformări complexe atât la interior, cât și peisagistic, termenul de finalizare este extrem de aproape. Întrebat când estimează că vor putea deschide sticla de șampanie și să se bucure de căminul gata finisat, Călin Șerban a oferit un orizont de timp ferm:

„Preconizăm ca până la sfârșitul anului să terminăm, să ne uităm în jur și să zicem că nu prea mai avem ce să facem. Design interior, tot... Iar ultimele decoruri, cele finale, și în curte și în interior, acelea sunt la sfârșit.”

Planul cuplului este ca până la finalul acestui an casa să fie complet amenajată, decorată și gata de locuit, marcând trecerea definitivă la stilul de viață pe pământ.

Aniversare de trei ani sărbătorită în Asia: vacanță exotică de două luni în Sri Lanka și India

Perioada prin care trece vedeta este una de deplină împlinire sufletească. După căsnicia de 22 de ani cu medicul Cristian Georgescu, destrămată printr-un divorț dureros în anul 2020, Anca Țurcașiu a regăsit dragostea și stabilitatea alături de Călin Șerban.

Cei doi urmează să aniverseze trei ani de relație printr-o escapadă spectaculoasă, păstrându-și tradiția de a începe fiecare nou an cu o călătorie lungă în ținuturi calde:

„Cea de-a treia, de două luni de zile. Plecăm în Sri Lanka și vrem să facem și India. Pentru că sunt două țări pe care noi nu le-am explorat până acum, nici eu, nici Călin. Și vrem să mergem acolo”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, explicând că după efortul de pe șantier urmează două luni de relaxare și deconectare pe continentul asiatic.

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