 Anca Țurcașiu, părere tranșantă despre românce. Ce spune despre operațiile estetice și femeile care își pun cariera pe primul loc
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Anca Țurcașiu, părere tranșantă despre românce. Ce spune despre operațiile estetice și femeile care își pun cariera pe primul loc

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Anca Țurcașiu este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cu o carieră de succes atât în muzică, cât și în actorie. De-a lungul anilor, artista a reușit să își păstreze notorietatea și să rămână aproape de publicul său. 

Anca Țurcașiu, părere tranșantă despre românce.
Anca Țurcașiu, părere tranșantă despre românce. Foto: YouTube

Recent, aceasta a fost invitată în podcastul „Celebru și părinte”, moderat de Marius Gheorghiu, unde a vorbit despre mai multe subiecte legate de maternitate, parenting și evoluția femeilor din România.

Ce părere are Anca Țurcașiu despre femeile din România și operațiile estetice

Actrița consideră că femeile din România sunt foarte frumoase și acordă o atenție deosebită îngrijirii personale. În opinia sa, puține sunt cazurile în care femeile nu se preocupă de felul în care arată.

„Femeile din România sunt niște femei care sunt foarte frumoase, care se îngrijesc. Foarte rare sunt situațiile, poate știu eu pe unde prin țară, în care femeile nu mai au grijă de ele. Adică femeia româncă este o femeie care știe să se îngrijească. Sunt foarte multe care fac sport, care au acum grijă, sunt foarte, foarte atente.” 

„Eu nu mă bag și nici nu dau sfaturi”

Totuși, artista consideră că operațiile estetice pot deveni o exagerare, mai ales atunci când rezultatul este același tipar de frumusețe, iar trăsăturile ajung să semene de la o persoană la alta.

În spirit de glumă, Anca Țurcașiu a povestit că își dă seama că se apropie de România încă din timpul călătoriei, atunci când observă numărul femeilor care au apelat la intervenții estetice la nivelul feței.

„O exagerare ar putea să fie aceea a operațiilor estetice pe care femeia româncă o face. Mie îmi place să spun că atunci când ajung de prin vreo țară străină în aeroportul din Otopeni, din, nu din Otopeni, de legătură care vine spre Otopeni, abia atunci îmi dau seama că vin spre România după cât de multe femei operate la față sunt, pentru că toate seamănă, e același tipar, da.

Deci, ca să spun care-i părerea mea, fiecare e liber să facă ce vrea cu fața lui, cu corpul lui, cu sufletul lui. Cu... De ce să mă bag? Eu nu mă bag și nici nu dau sfaturi. Eu dau sfaturi doar dacă mi-l, mi-l ceri.”

Anca Țurcașiu, despre femeile care își prioritizează cariera și amână maternitatea

Un alt subiect abordat de artistă a fost schimbarea priorităților femeilor din societatea actuală. Anca Țurcașiu consideră că, în prezent, tot mai multe femei sunt preocupate să își construiască o carieră, iar acest lucru contribuie la întemeierea familiilor la vârste mai înaintate și la apariția copiilor mai târziu.

Artista a vorbit și despre faptul că mulți copii ajung la creșă sau la grădiniță de la vârste fragede, pentru ca mamele să se poată întoarce la muncă. Aceasta a subliniat importanța timpului petrecut de părinți alături de copii în primii ani de viață.

„Femeile astăzi sunt foarte pasionate să clădească o carieră. Asta este ceva care înainte nu exista atât de mult. Și de asta și familiile se configurează puțin mai târziu ca vârstă, de asta și copiii poate apar un pic mai târziu. Femeile își lasă copiii mai nou la grădiniță, majoritatea de la nici măcar doi ani, îi lasă și la creșă ca să muncească. Ori pe vremuri nu exista așa ceva. În primul rând, că nu existau grădinițe particulare și nu te primea decât dacă aveai trei ani sau trei ani și jumătate, nu știu care era.”

Anca: „El trăia primii trei ani de viață în brațele lor”

Anca Țurcașiu a vorbit și despre importanța primilor ani din viața unui copil, subliniind rolul esențial al iubirii și al conexiunii cu părinții. Artista consideră că, deși creșterea unui copil presupune sacrificii și nopți nedormite, timpul petrecut împreună și afecțiunea oferită încă de la o vârstă fragedă pot contribui la construirea unui viitor fericit. 

„Și ce se întâmpla atunci? Atunci exista conexiunea între copil și mamă, o conexiune puternică între mamă și tată, nu? El trăia primii trei ani de viață în brațele lor și ce e mai minunat să oferi unui copil decât dragoste? Asta îl duce către o viață fericită. Dragoste. Da, e greu.

E greu poate să nu dormi noaptea, e greu să te stai tot timpul după el, e greu, dar te gândești puțin la, la viitor, la, la consecințele acestei legături formidabile pe care tu o creezi în primii ani de viață ai copilului tău, care este cea mai mare, cea mai mare avere a ta, nu? Copilul tău. El duce sângele tău și gena ta mai departe. Rămâne ceva în urma ta. Și atunci asta este schimbarea pe care o văd eu la femei.”

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