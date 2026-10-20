Filmele care au cucerit-o pe Anca Țurcașiu: „Este jucat magnific!” Ce actori au impresionat-o

Anca Țurcașiu a profitat de o zi liniștită de duminică pentru a se relaxa în fața ecranului, iar apoi le-a împărtășit fanilor săi de pe rețelele sociale câteva recomandări de filme disponibile pe Netflix.

Producțiile Netflix care au emoționat-o pe Anca Țurcașiu Foto: Instagram

Artista a selectat trei filme cu impact emoțional puternic, de la pelicule laureate internațional până la drame de viață și producții aflate pe primul loc în topul preferințelor din România.

Anca Țurcașiu, despre producțiile Netflix care au impresionat-o

Prima opțiune recomandată de artistă a fost filmul „Anora”, peliculă distinsă cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes și recompensată cu cinci premii Oscar. Cântăreața a ținut să laude în mod special prestația distribuției, menționând că actorii din rolurile principale fac o demonstrație impecabilă de talent: „Nu dau multe detalii, dar este jucat magnific”.

Cea de-a doua propunere a fost „Scrisori de viață”, un lungmetraj despre care Anca Țurcașiu a recunoscut că, la o primă vedere, nu promitea să fie o capodoperă. Pe măsură ce firul narativ a avansat, povestea profundă și plină de emoție a cucerit-o definitiv, devenind o peliculă care a marcat-o teribil prin mesajul uman transmis.

Trilogia recomandărilor de weekend s-a încheiat cu „Animale”, titlul situat pe locul 1 în preferințele abonaților Netflix din această perioadă. Artista a mărturisit că și această producție s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, impresionând-o în egală măsură și meritându-și pe deplin poziția de lider în clasament.

Trecutul a prins din nou viață: reîntâlnire de suflet între Anca Țurcașiu și Monica Davidescu

Anca Țurcașiu și Monica Davidescu s-au revăzut la aproximativ două decenii de la perioada în care au jucat împreună în musicalul „Chicago”, spectacol montat pe scena Teatrului Național din București. Întâlnirea le-a oferit ocazia să depene amintiri despre producția care le-a adus împreună și să retrăiască o parte din atmosfera de atunci.

uniunea nu s-a rezumat doar la amintiri. Cele două actrițe au revenit pe scenă și au refăcut un moment coregrafic din spectacol, cu ajutorul Ioanei Macarie, coregrafa producției originale. Anca Țurcașiu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram imagini de la eveniment, însoțite de un mesaj în care și-a exprimat bucuria reîntâlnirii.