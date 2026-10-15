 Revedere emoționantă între Anca Țurcașiu și Monica Davidescu. Cum au celebrat două decenii de la musicalul „Chicago”
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Revedere emoționantă între Anca Țurcașiu și Monica Davidescu. Cum au celebrat două decenii de la musicalul „Chicago”

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Anca Țurcașiu și Monica Davidescu s-au revăzut la aproximativ două decenii de la perioada în care au jucat împreună în musicalul „Chicago”, spectacol montat pe scena Teatrului Național din București. Întâlnirea le-a oferit ocazia să depene amintiri despre producția care le-a adus împreună și să retrăiască o parte din atmosfera de atunci.

Anca Țurcașiu și Monica Davidescu
Anca Țurcașiu și Monica Davidescu Foto: Instagram

Reuniunea nu s-a rezumat doar la amintiri. Cele două actrițe au revenit pe scenă și au refăcut un moment coregrafic din spectacol, cu ajutorul Ioanei Macarie, coregrafa producției originale. Anca Țurcașiu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram imagini de la eveniment, însoțite de un mesaj în care și-a exprimat bucuria reîntâlnirii.

Anca Țurcașiu și Monica Davidescu, amintiri de la musicalul „Chicago”

Anca Țurcașiu a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini și videoclipuri de la eveniment, oferindu-le fanilor ocazia să vadă cum au celebrat cele două artiste această întâlnire. Mesajul actriței a evidențiat emoția cu care și-a amintit de spectacolul de la TNB și de colaborarea cu Monica Davidescu.

„Vă las aici câteva imagini de la eveniment. Ne-am reamintit cu bucurie imensă de musicalul «Chicago», în regia lui Richard Reguant, de la TNB, de acum douăzeci de ani!”, a scris Anca Țurcașiu în dreptul imaginilor publicate online.

Reîntâlnirea a fost, astfel, un prilej de a readuce în prezent o perioadă din cariera lor artistică. Cele două actrițe au putut să-și amintească de musicalul în care au jucat împreună și să împărtășească această experiență cu cei care le urmăresc activitatea.

Moment coregrafic refăcut alături de Ioana Macarie

Unul dintre momentele speciale ale evenimentului a fost revenirea celor două actrițe la coregrafia din „Chicago”. Anca Țurcașiu și Monica Davidescu au refăcut o secvență de dans din producția originală, fiind ajutate de Ioana Macarie, coregrafa care a lucrat la spectacolul montat în urmă cu două decenii.

Momentul le-a permis să retrăiască o parte din experiența scenică de atunci, într-o formulă care a readus împreună artistele și coregrafa producției. Revederea a avut și o componentă artistică, nu doar una nostalgică, cele două actrițe demonstrând că își amintesc secvența coregrafică și că au putut să o interpreteze din nou.

Anca Țurcașiu și Monica Davidescu au atras atenția și prin energia cu care au participat la momentul artistic. Reîntâlnirea a fost primită cu aplauze entuziaste, iar imaginile distribuite online au surprins o parte din această experiență.

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