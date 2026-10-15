Reacția dură a lui Octavian Ursulescu, după ce trapperul Ian a urinat pe scenă: „Grav, caz de mahala!”

Gestul șocant al lui Ian, din timpul recitalului de la Arenele Romane, i-a intrigat pe numeroși artiști. Exclusiv prin intermediul Click!, și Octavian Ursulescu a luat atitudine, după ce trapperul a urinat pe scenă, în fața a sute de spectatori.

1/4 Octavian Ursulescu a luat atitudine, după gestul șocant al trapperului Ian Foto: foto: Facebook

Celebrul prezentator a dorit să precizeze și că, în anii comunismului, nu toți care se visau artiști ar fi trecut de exigentul filtru profesional. Nu are însă o părere bună nici despre unele spectacole de stand-up comedy, unde limbajul lasă de dorit.

Și-a cerut scuze public, după ce a fost acuzat de utraj contra bunelor moravuri

Trapperul Ian a trebuit să dea socoteală la Poliție, după recenta ispravă de pe scenă. A fost audiat de polițiștii din Capitală și a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ultraj contra bunelor moravuri. La scurt timp de la gestul care a șocat o țară întreagă solistul și-a cerut scuze public:

„Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta: hai să mă... pe munca cuiva. O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls. Nu m-am gândit că sunt minori acolo”, a menționat acesta, pe InstaStory.

Octavian Ursulescu: „Înainte de 89, filtrul profesional era riguros”

Numeroase vedete au luat atitudine, printre ei numărându-se și Octavian Ursulescu. Iată ce spune vestitul prezentator de evenimente despre gestul revoltător al lui Ian:

„Gravă, înainte de faptul în sine, este percepția din mass-media, unde personaje de acest tip sunt incluse la categoria „vedete” sau „artiști”! Înainte de 89, filtrul profesional era riguros și avea rolul de a împiedica pe oricine să ajungă la microfon sau pe micul ecran.

Nu mă refer la cenzură (deși, atunci când era vorba de valoare, își avea rostul ei), ci la acele Atestate profesionale: se susțineau examene în fața unor comisii de specialiști și se acordau, pe baza cunoștințelor și pregătirii, atestate cu grad I sau II, cei slabi fiind pur și simplu respinși.

„În prezent, urcă pe scenă oricine!”

„Am făcut de multe ori parte din asemenea comisii, inclusiv după 1990, când peste hotare, deci nu la noi, artiștilor li se cereau aceste atestate certificând nivelul profesional. În prezent, după cum se poate constata și din acest caz de mahala (citesc că persoana ar avea și...impresar!!), urcă pe scenă oricine, fără studii de actorie sau muzicale, toți își spun actori sau cântăreți, nu mai există măcar o minimă sită valorică”, a menționat acesta, exclusiv pentru Click!

„Organizatorii au fost măcar amendați, li s-a retras „permisul de conducere”, ca la șoferi?”

Octavian Ursulescu se întreabă și dacă există supervizori, la astfel de spectacole cu risc, sau dacă există un CNA al concertelor:

„De aici până la a ajunge și la „numărul 2” (cum spuneam când eram copii) nu mai e mult, biata scenă, sacră cândva, pare a suporta orice! Dar știți ce este cu adevărat grav? Un cercetător occidental vorbea despre „gradul de alienare” tot mai pronunțat în rândul unei părți a tineretului de astăzi, eu i-aș spune doar „nivel de educație”.

„Ce pățesc cei care atentează la bunul-simț?”

„Media de vârstă la asemenea „concerte” este foarte scăzută, cineva afirma că dacă individul respectiv și-ar fi orientat jetul spre cei din primele rânduri cei mai mulți ar fi râs și ar fi aplaudat, încântați de botezul primit de la idolul lor!

Există oare supervizori la asemenea spectacole cu risc cunoscut, un fel de CNA al concertelor? Ce pățesc cei care atentează la bunul-simț (asta ca să fiu blând), mai ales că nu este primul caz? Dar organizatorii au fost măcar amendați, li se retras „permisul de conducere”, ca la șoferi?”.

„Din păcate suntem nevoiți să constatăm că acesta este nivelul de educație”

Octavian Ursulescu a adus în discuție și limbajul obscen și vulgar din cadrul spectacolelor de „stand-up comedy”:

De „stand-up comedy” nu mai vorbesc, au apărut „actori” câtă frunză și iarbă, unii dintre ei sunt talentați și practică un umor de calitate, cum ar fi, de pildă, Doru Octavian Dumitru.

Dar ferească sfântul să mergeți cu o doamnă sau cu o domnișoară mai pudică într-un club de gen sau, și mai grav, în marea Sală a Palatului, unde cele mai jegoase măscări, trivialități sunt proferate de la microfon, cu organele genitale la vedere (în limbaj deocamdată, dar mai știi?).

„Acesta este nivelul de educație”

Cineva îmi relata că un asemenea „actor” a întrebat, hlizindu-se: „E vreo femeie aici în sală care nu a...?” (bănuiți ce urmează). Credeți că s-a ridicat, scandalizată, vreo tânără spectatoare? Nici vorbă, râsete, aplauze, ovații.

De fapt aici am vrut să ajung, cu referire și la limbajul vulgar, obscen, presărat cu înjurături, din unele filme recente: din păcate suntem nevoiți să constatăm că acesta este nivelul de educație al unei părți a populației. Că mulți dintre ei sunt tineri – asta presupune o altă discuție, legată de părinți, școală, rețele sociale...”.