 Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul
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Mihai Trăistariu, hărțuit de o profă de karate: „Zice că și-a bătut bărbatul, l-a lăsat praf!” Ce avere uriașă are solistul

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Artistul Mihai Trăistariu, burlac și la 49 de ani, a devenit ținta femeilor, atrase fiind, atât de celebritatea lui, cât și de averea frumușică, de aproximativ un milion de euro. Exclusiv pentru Click!, el ne-a povestit prin ce coșmar trece cu unele admiratoare, mult prea insistente, și care vor să-i devină iubite.

Mihai Trăistariu are o avere aproximată la un milion de euro
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Mihai Trăistariu are o avere aproximată la un milion de euro Foto: Facebook

„Una e din Brașov, profă de karate, zice că și-a bătut bărbatul”

Rămas burlac, și la 49 de ani, Mihai Trăistariu se plânge că unele femei îl hărțuiesc pe telefon și pe conturile sociale. Mai mult, vin după el, la concerte. Alta, mai tupeistă, l-a așteptat în fața blocului:

„Am fost hărțuit, de-a dreptul, de tot felul de femei, care dacă au văzut că nu le-am dat apă la moară s-au îndrăgostit și m-am trezit cu ele pe cap. Una e din Brașov, zice că e profă de karate, că și-a bătut bărbatul, că l-a lăsat praf pe jos, apoi a divorțat.

„Este ca un blestem, chiar mă simt hărțuit”

Mă urmărește, vine pe la spectacole, eu o bag în seamă, așa, amical, dar nu cum vrea și crede ea. Săptămâna trecută m-am trezit cu una din Iași, tot o nebună, îmi scrie de vreun an.

M-a sunat că a venit la apartamentele mele din Mamaia Nord și să cobor că mă așteaptă în fața blocului. Am refuzat, normal. Mi-a vorbit vulgar și obraznic. Este ca un blestem, chiar mă simt hărțuit. Nu-mi plac fazele astea. Să mă aștepți jos, la bloc, e grav”. 

„O altă admiratoare mi-a trimis 500 de e-mail-uri”

O altă fană este însă monument de insistență și de răbdare. Nu se lasă până nu primește un răspuns din partea solistului: 

 „Mi-a trimis vreo 500 de e-mail-uri, în care îmi reproșează că nu o bag în seama. Am șters-o, acum îmi apar mesajele ei în Spam, nu se lasă. Iar la un concert a venit una la mine și mi-a zis că a mers 13 ore cu trenul numai ca să mă vadă. Chiar așa? Mi se pare exagerat să bați atâta drum”.

„Nu știi ce e în mintea lor, vor să le iau acasă”

Artistul a dorit să mai precizeze că nu toate femeile care știu să facă ciorbă și au un loc de muncă, așa cum a anunțat că și-ar dori să fie viitoarea iubită, trebuie musai să îl asalteze:

„Ele vorbesc în gol, nu le-am încurajat, nu le-am făcut niciun compliment. Probabil că ele se uită la podcasturile în care eu spun că îmi caut o iubită, care să știe să facă o ciorbă și să aibă un loc de muncă, iar ele își fac planuri cu mine, pentru că se încadrează la aceste două capitole. Păi, ciorbă știu să facă aproape toate femeile din România!

Nu știi ce e în mintea lor, vor să le iau acasă. Pe unele le-am blocat, dar m-au găsit pe alte căi. Am nevoie de liniște, o vreme vreau să stau singur, mi-e foarte bine așa”, a mai adăugat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!

Mihai Trăistariu are o avere impresionantă, de aproape un milion de euro

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai bogați soliști din România, averea lui fiind estimată la aproximativ un milion de euro. Deține șase garsoniere, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor, un apartament, în care locuiește, și încă unul de lux, toate, situate la malul mării. Vara asta a ieșit pe plus, din munca depusă în turism și în muzică:

„Din muzică și din turism am câștigat, în acest sezon estival, în jur de 60.000 de euro, vreo 35.000 de euro din închiriat, cele 6 garsoniere, de trei stele, și apartamentul de 4 stele, și din cântat, am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit! Sunt hărnicuț!”, ne-a menționat el. 

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