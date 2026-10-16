Anca Țurcașiu, convinsă că a primit un semn divin înainte de relația cu Călin Șerban! „El nu se aștepta și a fost șocat”. Cei doi pleacă în Asia două luni

Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul său, Călin Șerban, și despre momentul pe care îl consideră un semn divin, înainte ca povestea lor de iubire să înceapă. Deși cei doi au fost amici mulți ani, apropierea lor s-a produs într-un mod neașteptat, iar artista spune că a simțit că a primit un mesaj care a îndemnat-o să facă primul pas.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban Foto: Arhivă

Cei doi au fost prezenți joi seară la gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului. Anca Țurcașiu a avut ocazia să îi înmâneze trofeul galei părintelui Necula. În cadrul unui interviu, artista și partenerul ei au rememorat începuturile relației și au vorbit despre planurile de călătorie pe care le au pentru următoarele luni.

Anca Țurcașiu spune că a primit un semn divin înainte să înceapă relația

Credința ocupă un loc important în viața Ancăi Țurcașiu, iar artista spune că se bazează pe ajutorul lui Dumnezeu atunci când trece prin momente dificile. Întrebată despre situațiile în care a simțit că poate depăși orice obstacol, vedeta a explicat că își repetă zilnic principiul „Nu există nu se poate”.

„Nu există nu se poate” îmi spun în fiecare zi, pentru orice îmi doresc să îndeplinesc. Pentru că eu sunt născută în zodia Taurului și sunt extrem de ambițioasă și mă simt puternică cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă leg foarte mult de El și știu că nu există nu se poate, pentru că am depășit niște situații foarte grele și mi-am dat seama că pot orice.” - a mărturisit Anca Țurcașiu pentru Libertatea.

Discuția a ajuns apoi la începutul poveștii de iubire cu Călin Șerban. Întrebată dacă a avut vreun semn înainte să înceapă relația, Anca Țurcașiu l-a chemat și pe partenerul său să participe la conversație, după care a povestit ce își amintește din acel moment.

„Da, am avut un semn. A fost un semn foarte puternic și tot de acolo, de undeva de Sus. Un semn prin care cineva mi-a spus, o voce: du-te în brațele lui.”

Călin Șerban a intervenit și a descris experiența drept „O chemare!”, iar artista a confirmat imediat: „Jur! Chiar așa a fost.”

Artista a făcut primul pas. Ce planuri au cei doi pentru vacanța în Asia

Începutul relației a fost marcat și de un gest spontan al artistei. Anca Țurcașiu a dezvăluit că ea a făcut primul pas, iar Călin Șerban a fost surprins de inițiativa ei.

„Nu, eu am făcut primul pas. El nu se aștepta și a fost șocat”, a povestit artista.

Partenerul său a completat momentul cu o remarcă amuzantă: „Și de atunci tot primul pas îl face încontinuu.”

Călin Șerban a explicat că prima întâlnire a avut loc într-un cadru amical. Cei doi s-au plimbat prin oraș timp de aproximativ două-trei ore, îndreptându-se și spre cetate. Un gest simplu a fost suficient pentru ca între ei să apară o conexiune specială.

„Ne-am întâlnit amical. Ne-am plimbat prin oraș vreo 2-3 ore, am fost spre cetate. I-am oferit brațul și după ce m-a luat de braț, mi-a atins mâna, atunci s-a făcut instant conexiunea”, a povestit Călin Șerban.

Relația lor a început oficial la 1 ianuarie 2024. Cei doi se apropie de aniversarea a trei ani împreună și au pregătit o călătorie specială pentru această perioadă. Destinațiile alese sunt Sri Lanka și India, țări pe care nici Anca Țurcașiu, nici partenerul ei nu le-au explorat până acum.

Întrebată despre vacanța care urmează, artista a confirmat planurile și a explicat ce își doresc să viziteze.

„Da, normal. Cea de-a treia, de două luni de zile. Plecăm în Sri Lanka și vrem să facem și India. Pentru că sunt două țări pe care noi nu le-am explorat până acum, nici eu, nici Călin. Și vrem să mergem acolo.”

Călin Șerban a precizat că plecarea este programată pentru luna ianuarie, iar vacanța ar urma să dureze până în februarie.

„Plecăm în ianuarie, stăm ianuarie-februarie, în principiu toată iarna”, a spus acesta.

Organizarea unei călătorii atât de lungi presupune pregătiri, însă Anca Țurcașiu spune că a acumulat suficientă experiență pentru a se ocupa de toate detaliile.

„Eu am devenit specialistă în pregătirea acestor călătorii”, a declarat artista, în timp ce Călin Șerban a remarcat că cei doi au deja „un istoric foarte bogat”.

Anca Țurcașiu a dezvăluit și că folosește ChatGPT pentru a o ajuta să își organizeze deplasările: „Și mă descurc foarte bine. Acum avem și un prieten foarte bun, pe ChatGPT.”

Călin Șerban a reacționat cu umor la această afirmație: „Cel mai bun prieten al tău. Eu nu prea îl bag în seamă.”