 Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”
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Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”

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Mersul cu mijloacele de transport în comun a devenit un veritabil barometru al bunului-simț urban, iar un cunoscut jurnalist român, Florin Negruțiu, a descris într-o postare savuroasă, dar amară, realitatea cotidiană din tramvaie și troleibuze.

Experiența unui cunoscut jurnalist în transportul în comun
Experiența unui cunoscut jurnalist în transportul în comun Foto: instagram

Într-un mesaj care surprinde contrastul dintre generații și felul în care călătorii folosesc tehnologia în spațiul public, gazetarul a explicat de ce ajunge să tolereze conversațiile intime purtate pe difuzor de bătrâni, dar refuză categoric zgomotul asurzitor provocat de tinerii dependenți de rețelele sociale.

De la secrete de familie pe difuzor la haosul de pe rețelele sociale

Florin Negruțiu relatează episoade autentice auzite în timpul deplasărilor zilnice, unde apelurile date pe speaker de călători oferă fără voie acces la picanterii de familie sau meniuri culinare: „Să vezi proasta dracului ce a făcut… țipă doamna în difuzorul telefonului mobil. Ciulesc urechea să aflu ce a făcut proasta dracului. Sau: Vreau să fac o tocăniță și-un pilaf… că vine mâncăul ăla acasă… Evident că aștept cu inima strânsă deznodământul”.

Jurnalistul remarcă faptul că, deși regulamentele de transport interzic utilizarea telefoanelor pe difuzor, reacția sa este una de înțelegere față de persoanele în vârstă aflate la prima întâlnire cu tehnologia modernă. Limita toleranței este atinsă însă atunci când intervine nepăsarea generației tinere. 

„Algoritmul le împinge cele mai zgomotoase mizerii”: soluția de avarie a călătorului civilizat

Principalul motiv de iritare îl constituie utilizarea aplicației TikTok fără căști, la volum ridicat, un obicei tot mai răspândit printre tinerii care ignoră normele elementare de conviețuire în spațiul comunitar.

„Dar e ceva cu care nu mă împac: scrollatul TikTok-ului pe loud, mai ales că în feed-ul persoanelor care fac asta algoritmul împinge cele mai zgomotoase mizerii. Cei mai mulți sunt tineri. Obosit să le tot fac observație, îmi pun atunci căștile în urechi și mă izolez în coconul meu, la fel ca marea majoritate a oamenilor care au citit regulamentul pentru că sunt civilizați și știu să citească”, a concluzionat jurnalistul.

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