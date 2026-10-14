Cum a început povestea de iubire dintre Sandra și Adrian Mutu. Dezvăluirile făcute după 11 ani și jumătate de relație. „Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase”

Sandra Mutu a vorbit despre începuturile relației cu Adrian Mutu și a dezvăluit ce a impresionat-o cel mai mult la fostul fotbalist atunci când l-a cunoscut. Deși îi știa imaginea publică, soția lui a descoperit un bărbat diferit de cel pe care și-l imaginase. Într-un interviu pentru VIVA!, aceasta a povestit și cum a fost cucerită, de ce a simțit că el este omul alături de care își dorește o familie și ce crede că i-a ajutat să rămână împreună timp de peste 11 ani.

Cum a început povestea de iubire dintre Sandra și Adrian Mutu. Foto: arhiva

Cum a început povestea de dragoste dintre Sandra și Adrian Mutu

Povestea de iubire dintre Sandra și Adrian Mutu a trecut testul timpului, iar cei doi au construit împreună o familie, avându-l ca fiu pe Tiago. În spatele relației lor se află însă un început pe care Sandra îl rememorează cu zâmbetul pe buze, mai ales datorită unei predicții făcute de mama sa înainte ca cei doi să se cunoască.

Aceasta îl remarcase pe fostul internațional român la televizor și își imaginase deja un posibil viitor între el și fiica sa. Sandra a povestit, în cadrul interviului acordat revistei VIVA!, cât de amuzant i se pare astăzi faptul că vorbele mamei sale s-au apropiat atât de mult de realitate.

„Este una dintre poveștile care ne amuză și astăzi. Mama l-a văzut la televizor și a făcut acea predicție pe care, ulterior, viața a confirmat-o într-un mod incredibil. Când am ajuns să îl cunosc, bineînțeles că mi-am amintit ce spusese ea. Viața te surprinde uneori în cele mai hilare moduri. (râde)”, a mărturisit Sandra Mutu.

Sandra Mutu, despre prima întâlnire cu fostul fotbalist: „Am descoperit un om mult mai sensibil”

Chiar dacă știa cine este Adrian Mutu și își formase o părere despre el din aparițiile publice și informațiile din presă, Sandra spune că întâlnirea directă i-a oferit o perspectivă cu totul diferită. Dincolo de notorietatea fostului fotbalist și de imaginea sa cunoscută publicului, ea a descoperit latura sensibilă și atentă a bărbatului care avea să-i devină soț.

Întrebată dacă își amintește prima întâlnire și dacă a avut anumite preconcepții despre el, Sandra a explicat ce a surprins-o cel mai mult:

„Da, îmi amintesc. Evident că îl știam din spațiul public și aveam o imagine despre el construită din ceea ce vedeam și citeam. Dar una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat. Cred că cel mai mult m-a surprins faptul că am descoperit un om mult mai sensibil și mai atent decât lăsa să se vadă imaginea lui publică. Iar șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că începuserăm să vorbim de parcă ne-am fi știut dintotdeauna.”

Cum a cucerit-o Adrian Mutu pe soția sa și când a simțit că își dorește o familie cu el

Pentru Sandra, apropierea de Adrian Mutu nu a fost legată doar de farmecul acestuia, ci mai ales de felul în care el s-a comportat cu ea încă de la începutul relației. Atenția, afecțiunea și sentimentul de siguranță au avut un rol important în decizia de a construi un viitor împreună.

Deși lucrurile au evoluat repede între ei, Sandra spune că nu a avut nevoie de o analiză îndelungată pentru a înțelege ce își dorește. A fost, mai degrabă, o convingere personală, născută din felul în care se simțea în preajma lui.

„M-a cucerit prin felul lui de a fi cu mine. Prin atenție, prin faptul că m-a făcut să mă simt iubită și protejată. Lucrurile au evoluat într-adevăr repede, dar uneori pur și simplu simți. Nu am stat să fac o listă cu argumente pro și contra. Am simțit că este omul alături de care vreau să fiu”, a dezvăluit soția lui Adrian Mutu.

Sandra și Adrian Mutu, împreună de peste 11 ani. Care este secretul relației lor

După mai bine de 11 ani de relație, Sandra Mutu consideră că stabilitatea unui cuplu nu se bazează pe o rețetă universală, ci pe efortul ambilor parteneri de a păstra legătura dintre ei. Respectul, comunicarea și capacitatea de a rămâne uniți inclusiv în perioadele complicate au contribuit la consolidarea relației lor.

Viața de familie vine cu responsabilități și provocări, iar momentele dificile sunt inevitabile. În opinia Sandrei, important este ca partenerii să nu piardă din vedere motivele pentru care s-au ales unul pe celălalt.

„Da, 11 ani și jumătate. Nu cred că există un secret universal. Pentru noi cred că au contat foarte mult respectul, comunicarea și faptul că am rămas o echipă. Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase. Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme, responsabilități. Important este să nu uiți de ce ai ales omul respectiv și să nu încetezi să îl alegi, în fiecare etapă a vieții”, a explicat Sandra Mutu.

Ce nu știa publicul despre Sandra Mutu: „Sunt mult mai sensibilă și profundă decât par”

Dincolo de rolul de soție și mamă, Sandra Mutu recunoaște că există și o latură a personalității sale pe care publicul nu a avut prea multe ocazii să o descopere. Este o persoană atașată de familie, care apreciază discreția și liniștea și care nu simte nevoia să transforme fiecare moment din viața personală într-un subiect public.

Tocmai această discreție face ca expunerea în televiziune să reprezinte o provocare pentru ea. Sandra este conștientă că aparițiile publice îi pot ajuta pe oameni să o cunoască mai bine, însă preferă să își păstreze o parte din viață departe de ochii curioșilor.

„Poate faptul că sunt mult mai sensibilă și profundă decât par. Sunt un om foarte atașat de familie, îmi place liniștea și nu am simțit niciodată nevoia să îmi expun fiecare moment din viață. Poate tocmai de aceea intrarea în televiziune este o provocare atât de mare pentru mine.”

Mărturisirile Sandrei Mutu conturează portretul unei femei care pune preț pe familie, echilibru și discreție și care a descoperit, dincolo de imaginea publică a lui Adrian Mutu, un partener alături de care a ales să își construiască viața.