 Cum își educă Adrian Mutu băiatul cel mic? Ce „joburi” are Tiago la doar 9 ani: „Cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Cum își educă Adrian Mutu băiatul cel mic? Ce „joburi” are Tiago la doar 9 ani: „Cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Mutu este un tată mândru! Tiago, fiul său cel mic, rezultat din povestea de iubire cu Sandra Mutu, are deja, la doar 9 ani, două „joburi” în familie. Fostul fotbalist a dezvăluit ce responsabilități are mezinul și cum îl recompensează atunci când își îndeplinește sarcinile.

Adrian, Sandra și Tiago.
Adrian, Sandra și Tiago. Foto: Antena 1

Pe lângă o carieră impresionantă în fotbal, Adrian Mutu se bucură și de o viață personală împlinită, iar cei patru copii ai săi reprezintă una dintre cele mai mari bucurii ale sale. Fostul internațional român are două fete și doi băieți, din trei căsnicii. Tiago, fiul său și al Sandrei Mutu, îi împărtășește pasiunea pentru fotbal.

Cum își educă Adrian Mutu fiul cel mic

Adrian Mutu a vorbit despre modul în care își educă copiii, iar atenția s-a îndreptat asupra mezinului familiei. La 9 ani, Tiago are deja responsabilități menite să îl ajute să devină disciplinat și să înțeleagă importanța educației și a implicării în treburile de zi cu zi.

Fostul fotbalist a explicat că școala ocupă un loc important în programul fiului său, care trebuie să își facă temele, să învețe și să obțină rezultate bune. În plus, băiatul are și o sarcină zilnică pentru care primește bani.

„(n.r. – El muncește, face ceva la vârsta asta, abdomene, nu știu?) Da, el are, să zic, două job-uri pentru noi, pentru familia noastră. Școala e foarte importantă, nu lipsește niciodată de la școală! Iar notele trebuie să fie pe măsură. Să învețe. Își face temele, fiecare săptămână, nu există să nu facă spelling (n.r. – exerciții de scriere, în engleză) și să nu îl asculte maică-sa.

Face cu el și după ne arată voturile, că nu știu dacă se mai numesc note, pe care le ia la școală și așa mai departe. Deci nu există. Ținem la școală, pentru că trebuie să fie un băiat care vorbește bine sau cel puțin cât mai bine gramatical, corect, în limba română. Să știe să vorbească o limbă străină, să se descurce… Asta e foarte important. Ăsta e primul job al lui. Al doilea job e că trebuie să își facă patul în fiecare dimineață. Pentru asta, el primește niște bani.”

Câți bani primește Tiago pentru goluri și pase decisive

Adrian Mutu a dezvăluit că își recompensează fiul pentru responsabilitățile pe care le îndeplinește acasă, dar și pentru reușitele de pe terenul de fotbal. Fostul internațional a povestit că, pe lângă banii pe care îi primește pentru că își face patul în fiecare dimineață, Tiago era răsplătit și pentru golurile marcate și pasele decisive.

„Se trezește dimineața și își face patul. Aici e supervizat de femeia pe care noi o avem în casă. Și ea e chiar sinceră cu noi, nu… Trebuie să își aranjeze perna și pătura să o pună pe pat. El doarme mereu doar cu o pătură, că e călduros ca mine. Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el. (...) Anul trecut îl bonificam pentru gol și pase de gol. La gol îi dădeam 5 lei, la pase de gol 10 lei. Îi dădeam mai mult la pasă de gol ca să nu îl fac egoist. Îl vedeam că tinde să dea el gol și i-am zis că la assist primește 10 lei”, a declarat Adrian Mutu în cadrul podcastului iAM Ștucan.

Adrian Mutu îl învață pe Tiago să economisească și să investească

Pe lângă responsabilitățile pe care le are acasă, Tiago învață și cum să își gestioneze banii. Adrian Mutu a dezvăluit că o parte din suma primită de fiul său este pusă deoparte, într-un sistem prin care încearcă să îl familiarizeze cu economisirea și investițiile încă de la o vârstă fragedă.

Fostul fotbalist a explicat că băiatul își păstrează o parte din bani pentru propriile dorințe, în timp ce restul este investit, urmând să primească o sumă mai mare după o anumită perioadă. Potrivit acestuia, Tiago a reușit deja să strângă câteva mii de lei și își urmărește cu atenție economiile.

„El primește 20 de lei pe săptămână pentru asta. Deci are 80 de lei pe lună, între care 40 de lei mi-i dă mie, ca investiție, și după 3 luni îi dau dublu. Și 20 de lei își ia el ce vrea. Ăia 40 de lei (n.r. – investiți) îi pun deoparte și în trei luni îi dau 120 de lei. Da, ideea de a investi undeva. El gândește, cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum. Serios. Chiar îi are fizic, pentru că mă și controlează. Și, uite, când își dorește ceva, ajunge și ia bani din investiția făcută. Și se duce și ia. Eu i-am zis, ai grijă ce îți dorești, nu lua toate prostiile… În general își ia ghete de fotbal. Eu i le plătesc cu cardul, dar îi iau 600 de lei (n.r. – din economii). Îi iau, nu îi las! Verifică, să vezi cum… Fix! E o educație financiară pe care încerc să i-o induc”, a adăugat „Briliantul”.

Ghid de cumpărături

Andreea Raicu vs Mugur Mihăescu jpg
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor” Vedete românești
Cristina Cioran și Valerie Lungu
#Asia Express
VideoCristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată” PrimeTime
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la FCSB www.fanatik.ro
image
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici observatornews.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
De unde primeşte Ion Ţiriac anual până la 40 de milioane de euro: „Îi merge foarte bine” as.ro
image
Ai avut două contracte de muncă în același timp. Se pun doi ani la pensie pentru un an lucrat? Ce spune legea playtech.ro
image
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image png
VideoCe facultăți au absolvit Valerie Lungu și Mirela Vaida. Dezvăluirile făcute la Asia Express: „Este o bună actriță” PrimeTime
Cristina Cioran și Valerie Lungu
#Asia Express
VideoCristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată” PrimeTime
asia express
#Asia Express
Schimbări neașteptate la Asia Express! Valerie Lungu: „Dacă dormi pe pat, divorț!” PrimeTime
petre roman mineriada jpg
VideoCe pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus” PrimeTime
marcel armina instagram jpg
#Insula iubirii
Ce onorariu ar fi avut Marcel și Armina la „Insula Iubirii”. Câți bani le-au revenit pentru cele 11 zile PrimeTime
Valentin Sanfira gătește tradițional dar își surprinde soția și cu alte preparate delicioase
VideoCe a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit” PrimeTime
banner nadia comaneci jpg
#Românii au talent
VideoAu început filmările la „Românii au talent”! Primele imagini cu Nadia Comăneci. A mers direct în camera de pregătire a Andrei PrimeTime
marcel si armina jpg
#Insula iubirii
VideoDecizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net