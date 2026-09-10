Pescobar a plecat de acasă la doar 15 ani, cu un singur vis. Ce încredere au avut părinții în el: „Fotbalist ratat”

Pescobar, pe numele său Paul Nicolau, a făcut dezvăluiri despre copilăria sa și despre modul în care a fost crescut de părinți. Omul de afaceri spune că le este recunoscător pentru educația primită, dar mai ales pentru faptul că aceștia au avut încredere în el încă din adolescență și i-au susținut deciziile.

Cum a fost educat Pescobar de părinții lui Foto: arhiva Click!

Milionarul a povestit că a plecat de acasă la numai 15 ani, în clasa a noua, pentru a-și urma visul de a deveni fotbalist. Chiar dacă planul nu s-a concretizat, părinții săi au ales să îl lase să încerce și au avut încredere în cuvântul lui.

Între timp, Pescobar a devenit unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România și și-a construit un brand puternic inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Acum, acesta face un nou pas în carieră și intră în televiziune, urmând să prezinte emisiunea „Pe muchie de cuțit”, difuzată de Pro TV.

Pescobar, despre educația primită în familie

Paul Nicolau spune că părinții săi au pus accent pe educație și pe respectarea limbii române. Tatăl său, în special, era pasionat de literatură și lectură, iar acest lucru a avut un rol important în familia lor.

„Am primit o educație bună. De exemplu, noi suntem de la Moldova, și dau acum doar un exemplu de atitudine drastică. Noi, când stricam o vorbă cu accent moldovenesc, tata zicea: «Mă, nu strica limba română». În rest, nu…Tata e chiar omul de literatură al familiei, e cititul familiei, e eruditul familiei. Eu acum sunt un părinte permisiv. Le fac toate plăcerile copiilor mei cum și părinții mei mi-au făcut mie plăcerile. Nu mi-au zis «nu» la mai nimic.

Eu am plecat de acasă în clasa a noua, la 15 ani, și ai mei au avut încredere în vorba mea, că voiam să fiu fotbalist, fotbalist ratat. Am plecat la București să joc fotbal și nu s-a mai ales nimic de asta. Dar important este că m-au lăsat, au avut încredere în mine”, a declarat Pescobar pentru viva.ro.

La numai 15 ani, Pescobar a decis să plece din casa părintească pentru a încerca să își construiască o carieră în fotbal. Destinația a fost Bucureștiul, unde spera să își transforme pasiunea într-o profesie. Planul său nu a mers însă așa cum își imagina.

Pescobar debutează în televiziune

După succesul obținut în mediul de afaceri și pe rețelele sociale, Pescobar se pregătește pentru o nouă provocare. Omul de afaceri va fi gazda emisiunii „Pe muchie de cuțit”, un reality show culinar difuzat de Pro TV.

În cadrul proiectului, Paul Nicolau nu va analiza doar preparatele pregătite în restaurantele pe care le vizitează. Acesta spune că va privi afacerile în ansamblu, de la modul în care sunt tratați clienții și comportamentul angajaților până la problemele de management și comunicarea din mediul online.

Mai mult, Pescobar este pregătit să le atragă atenția proprietarilor atunci când consideră că aceștia înșiși reprezintă o problemă pentru propria afacere.

Noua emisiune îl va aduce astfel pe Pescobar într-o ipostază diferită, dar păstrând stilul direct și fără menajamente cu care și-a obișnuit deja publicul din mediul online.