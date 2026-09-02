Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?

Mutările din televiziune se succed cu repeziciune, toamna aceasta. Pepe a schimbat și el tabăra: a plecat de la Antena 1 și a semnat cu Kanal D. Prezent marți seară la petrecerea Viva, artistul a făcut dezvăluiri de senzație din culisele transferului, în exclusivitate pentru Click!

Pepe rupe tăcerea și dezvăluie în ce termeni s-a despărțit de Antena 1, acolo unde a fost gazda emisiunii „Te cunosc de undeva”, alături de Alina Pușcaș. El a semnat un nou contract cu Kanal D.



Click!: Pepe, ești omul zilei ca mi să zic așa! Protagonistul transferului bombă în televiziune..

Pepe: Nu e nici o bombă! Eu zic că e absolut normal și firesc. Așa se întâmplă cu artiștii, mai schimbă locul mai schimbă norocul. Mulțumim întotdeauna tuturor celor cu care ne-am intersectat și în curtea cărora am evoluat, și am susținut evenimente super mișto cu super audiențe.

Click!: Să înțelegem de aici că despărțirea de Antena 1 a fost una cât se poate de amiabilă?

Pepe: Mai mult decât amiabilă, aș putea spune. Adică nu a existat niciun fel de discuție, dat fiind faptul că în momentul de față eu oricum nu mai aveam un contract activ cu Antena1. Au fost proiecte care au luat sfârșit, pe o perioadă determinată, trebuia să reînnoim un contract sau să-mi renegociez în altă parte. A fost foarte simplu!

Mai mult, chiar dacă aveam posibilitatea de a semna direct cu altcineva, înainte să fac asta am avut o discuție cu șefii de la Antenă, m-au îmbrățișat, mi-au urat mult succes și au înțeles ce e prioritar pentru mine și ce e mai bine și pentru mine personal și artistic, de fapt din toate punctele de vedere.

Am rămas prieteni și chiar din punctul meu de vedere abia aștept să mă văd poate și în seara asta (n.r: la petrecerea Viva) cu ei și să stăm la aceeași masă, pentru că au făcut parte din viața mea foarte mulți ani.

Foto: Click!

Pepe: „Este vorba de mai multe proiecte de divertisment”

Click!: Cum a venit oferta celor de la Kanal D? Te-a surprins?

Pepe: Cei de la Kanal D au fost foarte hotărâți! Pur și simplu, de la prima întâlnire mi s-a acordat importanța necesară. Din prima secundă, am crezut că poate nu aud bine ce mi se propune și atunci n-aveam cum să nu iau în calcul serios această mutare.

Dacă ar fi fost vorba de un proiect simplu, pe o perioadă scurtă de timp, nu m-aș fi dus cu siguranță! A fost și este ofertă foarte serioasă și, așa cum a fost discutată din prima, așa am semnat-o pe termen lung.

Este vorba de proiecte mai multe, divertisment evident, personaj principal și cam atât vă pot spune acum. Titluri în momentul de față nu vă pot dezvălui, nici data la care începem filmările. Pot spune doar că este valabil contractul și din momentul de față aștept să definitivez restul.

Click!: Care este secretul lui Pepe? De atâția ani, reușești să te reinventezi și la TV, și ca artist pe scenă și în viața personală..

Pepe: Pot spune că m-am născut norocos! Cel puțin ca artist, dar și pe partea de televiziune am avut și am tot suportul dintotdeauna. În viața personală s-a cam lăsat cu scântei la final așa, dar…

Click!: Dar acum ai o familie superbă, bună de pus în ramă! Am văzut și videoclipul pe care l-ai făcut cu familia…

Pepe: După atâtea încercări, Dumnezeu îți mai dă și să te bucuri și sper din suflet și mutarea de acum de la Kanal D să fie cu noroc și sunt sigur că va fi cu noroc pentru că eu am văzut exact proiectele despre care facem vorbire. Nu pot da foarte multe detalii acum, dar vă spun cu mâna pe inimă că doar Pepe mai lipsea de acolo! Sunt perfecte pentru mine!