 Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani. Ce probleme de sănătate avea Lucia: „Ne-a părăsit mult prea devreme”
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Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani. Ce probleme de sănătate avea Lucia: „Ne-a părăsit mult prea devreme”

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Lucia, câștigătoarea titlului Miss Austria 2024, s-a stins din viață la doar 22 de ani. Tânăra se confrunta cu probleme cardiace încă din copilărie și a trecut de-a lungul vieții prin șapte operații pe inimă. În ciuda problemelor de sănătate, și-a urmat pasiunile și a continuat să fie activă. 

Lucia, Miss Austria 2024 s-a stins din viață
Lucia, Miss Austria 2024 s-a stins din viață Foto: Instagram

Vestea morții tinerei a provocat durere în rândul familiei, prietenilor și celor care au cunoscut-o în lumea concursurilor de frumusețe. Un prieten al familiei, Miroslav Piplica, i-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a vorbit despre personalitatea și frumusețea Luciei.

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme”

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme și pentru totdeauna”, a transmis Miroslav Piplica, în mesajul său de adio.

Acesta a vorbit și despre felul în care tânăra era percepută de cei din jur, punând accent pe bunătatea și căldura ei, dincolo de frumusețea care a făcut-o remarcată în lumea concursurilor.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, a cărei bunătate și căldură au lăsat o impresie de neuitat în inimile celor care au cunoscut-o”, se arată în mesajul transmis după moartea sa.

Lucia se confrunta cu probleme cardiace încă din copilărie și a fost nevoită să treacă prin numeroase intervenții chirurgicale. Iarna trecută, tânăra a suferit o nouă operație la inimă, despre care a anunțat ulterior că a fost un succes.

Lucia a fost încoronată Miss Austria în 2024

În ciuda problemelor medicale, Lucia nu a renunțat la pasiunile sale și a continuat să își construiască un parcurs în lumea concursurilor de frumusețe. În 2024, tânăra a fost încoronată Miss Austria și a devenit reprezentanta frumuseții din țara sa.

După victoria Luciei, alte concursuri pentru acordarea acestui titlu nu au mai fost organizate, astfel că ea a rămas ultima deținătoare a coroanei Miss Austria.

Ultimele fotografii publicate de Lucia pe Instagram au fost distribuite pe 12 august. Moartea sa la doar 22 de ani a lăsat în urmă familia, prietenii și numeroși oameni care au cunoscut-o și care îi deplâng acum dispariția.

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