Ce i-a făcut Costel Bojog lui Mihai Bobonete, în urmă cu mulți ani? Comediantul a spus tot: „Am avut niște relații”

Costel Bojog, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți români, a vorbit fără menajamente despre viața sa personală și despre un episod intim pe care unii ar fi preferat să îl păstreze privat, însă el a ales să îl împărtășească publicului de acasă.

Mihai Bobonete și Costel Bojog. Foto: Facebook & Instagram

Invitat de Cătălin Măruță la „Sosurile lui Măruță”, actorul de comedie a recunoscut că, în urmă cu mai mulți ani, a avut o relație cu Cătălina Vasile, fosta sa colegă de breaslă. Mai mult decât atât, Costel Bojog a dezvăluit și motivul pentru care Mihai Bobonete ar fi fost deranjat de faptul că el a avut o relație cu aceasta.

Costel: „Eram colegi și am avut niște relații, să zicem așa, niște improvizații”

Cătălina Vasile a fost colegă cu Mihai Bobonete și Costel Bojog pe vremea când cei trei se aflau la începutul carierei. Costel a mărturisit că a avut o relație cu fosta sa colegă, despre care a mai spus că nu mai este cunoscută în România, întrucât nu mai locuiește în țară. Comediantul a recunoscut că nici el nu mai știe nimic despre ea în prezent.

„Nu știu dacă mai sunt persoane cunoscute. Cătălina Vasile, dar iarăși nu mai cunoaște lumea. A fost în trupa de improvizație la început cu Bobo, Cătălin Neamțu, Tania Popa, Marian și Cătălina Vasile. Eram colegi și am avut niște relații, să zicem așa, niște improvizații dintr-astea pe la mare. Dar nu mai e cunoscută la noi în țară, că nu mai stă aici. Nu mai știu nimic despre ea”, a declarat Costel la „Sosurile lui Măruță”.

„Bobo când a aflat, s-a supărat foarte tare”

În continuare, Costel Bojog a mărturisit că relația amoroasă cu Cătălina Vasile l-ar fi deranjat pe Mihai Bobonete, întrucât actorul din „Las Fierbinți” ar fi avut sentimente pentru ea.

„Asta a fost în tinerețe. Eram foarte bucuroși. Nu știa (n.r. lumea). S-a supărat foarte tare Bobo când a aflat, s-a supărat foarte tare. Că îi plăcea și lui de Cătălina”, a mai dezvăluit el.

Ce spune comediantul despre viața de familie

Anii au trecut, iar Costel Bojog și-a format o familie alături de Liudmila, femeia care i-a dăruit trei copii. În stilul său caracteristic, comediantul a povestit cum decurge viața într-o familie numeroasă și a făcut haz de necaz pe seama responsabilităților pe care le implică creșterea celor trei copii.

„Am o familie foarte frumoasă, am o soție, am trei copii, asta nu trebuia să fie spus, dar am zis na, dacă tot se filmează. Am o soție foarte frumoasă, trei copii, am și două pisici. Formăm o familie monovenituală, pentru că doar eu aduc bani în casă, doar eu fac bani în această familie. Eu sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie polichetuituală, se cheltuie în draci la noi în familie. Se cheltuie în draci, în sensul că se cheltuie în copiii noștri.”

Costel Bojog: „ Am respect foarte mare pentru ea, ca femeie puternică”

Stand-up-erul a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, despre care spune că o respectă și o admiră pentru tăria de caracter de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Cei doi au trecut împreună prin momente dificile, iar toate aceste experiențe au contribuit la consolidarea relației lor. Costel Bojog a mărturisit că sentimentele pe care le are pentru Liudmila au ajuns să fie completate de un respect profund pentru femeia de lângă el.

„Ce vreau să zic, apropo de relația noastră și, mai ales, de Liudmila e că, momentan, e mai mult decât iubire. Am respect foarte mare pentru ea ca femeie puternică. Nu știu dacă mai pot găsi acum o femeie care să fie puternică ca ea. Am trecut împreună prin niște momente destul de grele”, a spus comediantul despre soția sa.