Transport public gratuit pentru elevii din Cluj în noul an școlar. Cum se încarcă abonamentele

Elevii din Cluj vor putea circula gratuit cu mijloacele de transport în comun în noul an școlar. Abonamentele se încarcă tot în mod gratuit, însă trebuie să urmeze câțiva pași. Anunțul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.

Transport public gratuit pentru elevii din Cluj. Foto: Facebook CTP/ magnific.com

Transport gratuit pentru elevii din Cluj

Măsura a intrat în vigoare de miercuri, 2 august. Nu numai elevii din Cluj-Napoca vor beneficia de transport gratuit, ci și cei din comunele metropolitane.

„Elevii ȋnscriși ȋn anul școlar 2026-2027 ȋn unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal şi postliceal) acreditat/autorizat din Municipiul Cluj-Napoca și comunele din Zona Metropolitană (Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petreștii de Jos, Săvădisla), beneficiază de gratuitate la transportul public local și metropolitan pe tot parcursul anului școlar, în condițiile Legii nr.198/2023 și HCL Cluj-Napoca nr.711/2023”, se arată în anunțul companiei.

Cum se încarcă abonamentele

Încărcarea abonamentelor se face tot gratuit, de la automatele din stații și la Centrele de vânzare ale companiei. Elevii care au avut abonamente pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la aceste automate, înainte de expirare, adică până la data de 30 septembrie 2026.

Elevii din clasa pregătitoare pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

În cazul elevilor care au nevoie de modificarea tipului de abonament, care nu au avut card de transport sau l-au pierdut precum și elevii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la Centrele de vânzare CTP cu câteva documente.

Este nevoie de carnetul de elev, vizat, completat cu nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală.

„În luna septembrie se accepta și carnetul fără viza pe noul an școlar. Dupa actualizarea informatiilor in Sistemul informatic Integrat al Invatamantului din Romania, statutul de elev poate fi verificat dupa CNP”, precizează sursa citată.

De asemenea, este nevoie de cartea de identitate sau certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani, plus dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere).

„Pentru a evita aglomeraţia la Centrele de vanzare rugăm elevii să ȋși ȋncarce abonamentele pentru noul an școlar de la automatele din staţii, pe parcursul lunii septembrie”, mai anunță CTP.