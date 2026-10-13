În ce țară sute de oameni au făcut coadă pentru a vedea un tablou al lui Van Gogh ținut departe de public timp de 60 de ani. Acesta ar valora 180 de milioane de dolari

Un tablou semnat de Vincent van Gogh, care nu a mai fost expus publicului de peste șase decenii, a atras sute de vizitatori în Hong Kong. Oamenii au venit să admire lucrarea înainte ca aceasta să fie scoasă la licitație la New York, unde ar putea fi vândută pentru aproximativ 180 de milioane de dolari.

Van Gogh Foto: Social Media

„Am vrut să-l văd cu ochii mei”. Oameni veniți de la sute de kilometri pentru tabloul lui Van Gogh

Coada formată marți, 13 octombrie, în Hong Kong a avut un motiv special: tabloul „Châtaigniers en fleurs” („Castani în floare”), realizat de Vincent van Gogh în ultimele luni ale vieții sale, a fost prezentat publicului înaintea licitației organizate de casa Sotheby's.

Foto: Profimedia

Pentru unii vizitatori, ocazia de a vedea lucrarea a însemnat o experiență rară, mai ales că pictura nu a mai fost expusă publicului timp de peste 60 de ani.

Li Shanshan, un pasionat de artă în vârstă de 50 de ani, a povestit că a călătorit aproximativ două ore și jumătate din Shenzhen, oraș situat în sudul Chinei, pentru a vedea tabloul.

„Nu auzisem niciodată de acest tablou, așa că am vrut să-l văd cu ochii mei”, a declarat acesta.

Tabloul evaluat la 180 de milioane de dolari, scos la licitație în noiembrie

Pictura „Châtaigniers en fleurs” va fi scoasă la licitație de Sotheby's la New York, pe 18 noiembrie 2026. Specialiștii estimează că lucrarea ar putea obține aproximativ 180 de milioane de dolari, o sumă care ar putea stabili un nou record pentru o operă semnată de Van Gogh.

Licitația va avea loc într-un moment important pentru piața de artă de lux, în care colecționarii și investitorii urmăresc cu atenție evoluția prețurilor pentru operele considerate excepționale.

Scott Niichel, reprezentant al departamentului de artă modernă și contemporană al Sotheby's din New York, consideră că pictura are potențialul de a stabili un nou reper la licitație pentru artistul olandez.

Valoarea estimată este susținută de importanța lucrării în creația târzie a pictorului și de raritatea aparițiilor pe piață a tablourilor realizate în această perioadă.

„Castani în floare”, una dintre lucrările importante din ultimele luni ale artistului

Vincent van Gogh a pictat lucrarea în mai 1890, în satul francez Auvers-sur-Oise, unde și-a petrecut ultimele luni de viață. Artistul a murit în iulie 1890, la vârsta de 37 de ani.

Tabloul înfățișează un castan în plină înflorire, a cărui coroană bogată domină compoziția. Culorile și energia vizuală a lucrării sunt caracteristice perioadei în care Van Gogh a continuat să picteze intens, în ciuda dificultăților personale.

Scott Niichel descrie această etapă artistică drept una deosebit de expresivă.

„Aceasta este o perioadă de optimism extraordinar, energie frenetică, entuziasm, pasiune și culoare în creația artistului”, explică acesta.

Lucrările realizate la Auvers-sur-Oise sunt considerate deosebit de importante pentru înțelegerea ultimelor luni din viața pictorului și apar rar pe piața de artă.

De la fratele pictorului la colecționari celebri: istoria tabloului

După moartea lui Vincent van Gogh, în iulie 1890, pictura a ajuns în posesia fratelui său, Theo. Ulterior, aceasta a fost moștenită de Johanna van Gogh-Bonger și de fiul familiei.

În anii următori, tabloul a trecut prin mâinile mai multor colecționari importanți. Printre proprietarii săi s-a numărat Samuel Fischer, editor german și fondator al editurii S. Fischer Verlag.

Lucrarea a ajuns apoi în colecția lui George „Buddy” DeSylva, compozitor american, producător de film și unul dintre cofondatorii casei de discuri Capitol Records.

În 1953, tabloul a fost cumpărat de colecționara Harriet Harris-Jonas. Colecția sa era atât de apreciată, încât Muzeul Metropolitan de Artă din New York organiza vizite pentru mecena și susținătorii săi, care puteau admira operele păstrate în apartamentul acesteia de pe Fifth Avenue.

În 1975, pictura a fost achiziționată de familia Blaquier de la comerciantul de artă Wildenstein.

O licitație care va reuni opere rare de Van Gogh, Cézanne și Monet

Tabloul „Châtaigniers en fleurs” va face parte dintr-o licitație care include lucrări provenite dintr-o colecție de 12 opere ce nu au mai fost văzute de multă vreme în public.

Printre acestea se numără și picturi semnate de Paul Cézanne și Claude Monet, doi dintre artiștii importanți ai artei moderne.

Evenimentul de la New York va atrage atenția colecționarilor, muzeelor și investitorilor interesați de lucrări rare, cu o proveniență documentată și o valoare artistică recunoscută.

Pentru „Castani în floare”, licitația din 18 noiembrie va reprezenta un moment decisiv, după decenii în care tabloul a rămas departe de privirile publicului. Estimarea de aproximativ 180 de milioane de dolari arată miza financiară a evenimentului, însă prețul final va fi cunoscut abia după încheierea licitației.