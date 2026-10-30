 Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
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Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”

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Creatoare de modă Cera Mihăilescu ne-a dezvăluit povestea din spatele ținutei purtate de Codruța Filip, care a atras toate privirile la VIVA! Party. Creată în doar două zile, rochia neagră din catifea, accesorizată cu un lanț auriu și un șliț extrem de îndrăzneț, a avut câteva secrete bine gândite. Creatoarea ne-a povestit cât a muncit la această piesă vestimentară, cum a reușit să evite accidentele vestimentare, dar și cât trebuie să scoată din buzunar o femeie care își dorește o astfel de apariție.

Rochia Codruței Filip a fost creată de Cera Mihăilescu
Rochia Codruței Filip a fost creată de Cera Mihăilescu Foto: colaj click!

Rochia Codruței Filip, realizată în doar 48 de ore

O rochie neagră, un șliț adânc până în talie și un lanț auriu care a completat spectaculos ținuta. Apariția Codruței Filip nu a trecut neobservată și a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale. Dincolo de imaginile care au făcut furori, se află însă munca unei creatoare de modă care a avut la dispoziție doar 48 de ore pentru a realiza ținuta.

Cera Mihăilescu a gândit rochia special pentru artista cu care colaborează de patru ani și a mizat pe un contrast între eleganța unei rochii lungi și îndrăzneala șlițului spectaculos. Iar pentru ca totul să fie impecabil și în timpul mersului, designerul a apelat la un truc discret, aproape invizibil. Cât a costat creația, ce a purtat Codruța Filip pe sub rochia spectaculoasă și care este secretul din spatele celebrei crăpături, ne-a spus chiar creatoarea de modă Cera Mihăilescu, într-un interviu exclusiv.

Click!: Cera, ai creat rochia special pentru Codruța Filip sau face parte dintr-o colecție? Cera Mihăilescu: Am creat-o special pentru Codruța. Am aflat de eveniment cu doar două zile înainte și am lucrat non-stop ca să o termin. Am cusut manual fiecare element al lanțului auriu de pe celebrul șliț care, iată, a ajuns mai vedetă decât multe vedete!

Ce a spus Codruța Filip când a văzut șlițul atât de adânc?Codruța este un om foarte serios și are încredere în mine. I-am explicat povestea rochiei: o femeie tânără, liberă și plină de viață are dreptul să poarte curajul cu eleganță. I-am spus: „Vei atrage toate privirile, dar în cel mai elegant mod posibil!”. Provocarea mea a fost să creez o ținută spectaculoasă, în care să se simtă în siguranță. Și cred că am reușit!

Ai folosit tehnici speciale pentru această crăpătură? Cum a reușit să o poarte fără să arate prea mult și ce lenjerie a avut?

Codruța Filip, într-o rochie Cera Mihăilescu
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Codruța Filip, într-o rochie Cera Mihăilescu Foto: arhiva personala

Am realizat rochia în două zile, din șase metri de catifea neagră elastică. Am mizat pe un contrast puternic: o rochie lungă, cu mâneci și gât acoperite, opusă unui șliț până în talie, pe șoldul stâng. Secretul? Am integrat o plasă elastică nude, aproape invizibilă, care ține crăpătura sub control chiar și în mișcare. Cu alte cuvinte, am lăsat loc spectacolului, nu accidentelor vestimentare! Iar la întrebarea care a pus pe jar internetul: da, Codruța a purtat lenjerie intimă! Nude, extrem de fină și discretă. Regret să dezamăgesc publicul amator de mistere…

Cât costă rochia purtată de Codruța Filip la VIVA! Party

Cât costă o asemenea rochie?

1.990 de lei, realizată pe comandă, pe măsurile fiecărei cliente. Un preț pentru o creație spectaculoasă, lucrată cu atenție la detalii. Până la urmă, eleganța se croiește pe măsură!

Ce alte vedete ai îmbrăcat?

O îmbrac pe Codruța de patru ani și mă bucur că avem această relație de încredere. De-a lungul timpului, am creat ținute pentru Carmen Tănase, Monica Anghel, Andreea Marin, Nadia Comăneci, Maia Morgenstern, Andreea Berecleanu, Corina Dănilă, Alexandra Velniciuc, Lora, Nico, Luminița Anghel, Ozana Barabancea, Elvira Deatcu, Lili Sandu, Jojo, Alina Sorescu, Irina Baianț și multe altele. Lista e lungă, iar fiecare femeie are propria poveste vestimentară. Eu încerc să o spun cu acul, nu cu vorbe!

Andreea Marin și Cera Mihăilescu
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Andreea Marin și Cera Mihăilescu Foto: arhiva personala

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