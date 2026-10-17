 Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră
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Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră

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Codruța Filip a dezvăluit cine sunt cei mai sexy bărbați din România. Artista a făcut și dezvăluiri despre viața sa amoroasă și spune ce nu ar mai accepta într-o relație și dacă s-ar mai cupla cu un om cunoscut showbiz-ului. Ce preferințe are cântăreața.

Codruța Filip.
Codruța Filip. Foto: captură Instagram

Cine sunt cei mai sexy bărbați din România, în viziunea Codruței Filip

Codruța Filip a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, la jocul cu sosurile iuți. Aceasta a citit întrebarea în gând și nu a ezitat să spună răspunsul. Vedeta nu s-a ferit, așa că a menționat cine sunt cei mai sexy bărbați din România. Cântăreața i-a trecut pe listă pe Adrian Mutu și Victor Slav.

Doamne ferește, oamenii sunt căsătoriți, eu pur și simplu îți răspund la întrebări”, a spus Codruța Filip. Întrebată dacă s-a întâlnit vreodată cu ei, artista susține că cel mai probabil s-a văzut cu Victor Slav, dar cu fostul fotbalist și antrenor nu.

„Cu Victor Slav cred că da, o dată, nu știu. Cu Adrian Mutu nu. Pur și simplu sunt dinamovistă și urmăresc și am urmărit dintotdeauna în general fotbalul și echipa”, a mai menționat Codruța Filip. De asemenea, a punctat faptul că nu îi urmărește pe Instagram pe niciunul dintre cei doi, ci doar îi admiră de la distanță

Ce nu ar mai accepta artista de la un bărbat

Întrebată despre ce nu ar mai accepta la un bărbat, Codruța Filip a menționat că nu ar mai putea trece o persoană arogantă, care are un aer de superioritate. La fel a spus și despre falsitate și minciună.

„Nu as mai tolera și totodată nu aș mai tolera falsitatea asta și minciuna pe care poate la început nu le observi sau poate că e destul de evident, dar alegi să spui: „Hai că poate nu e chiar așa”. (...) În momentul în care cineva se crede superior ție, automat te privește ca pe un obiect”, a mărturisit artista.

Cântăreața susține că la acest moment nu există niciun bărbat în viața ei, iar de o căsătorie nici nu s-ar pune problema. În același timp, vedeta a afirmat că nu ar mai dori să aibă o relație cu o persoană publică.

„Nu, deși n-ai de unde ghici ce-ți rezervă viitorul. Ce vrea Dumnezeu. Aș vrea să nu fie din showbiz. Aș vrea să fie un om normal, pentru că există pe lumea asta multă neseriozitate, în general. Sunt excepții, dar în general e destul de greu să-ți întemeiezi o familie”, a mai spus Codruța Filip în podcastul lui Măruță.

Codruța Filip spune că s-a vindecat după divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a dezvăluit în exclusivitate pentru Click! cum se simte ea la câteva luni după divorțul de Valentin Sanfira. Cei doi s-au separat în această primăvară, după o relație de aproximativ 7-8 ani. Cei doi au fost căsătoriți timp de patru ani, iar acum artista susține că este vindecată.

Sufletul meu este foarte bine, să știi. Este foarte bine. Da, este vindecat, pentru că nu are de ce să fie supărat. Oameni frumoși am lângă mine, de iubire am parte din toate părțile, sunt bine. Foarte bine!”, a mărturisit Codruța Filip pentru Click!  

De asemenea, ea susține că nu spune „nu” unei noi relații. „Nu cred că depinde de mine asta. Toate depind de Dumnezeu și de ceea ce ne oferă El și când ne oferă. Nu impun bariere, nu impun limite. Dacă o să fie, o să fie. Dacă nu, sunt foarte bine așa cum sunt. Mă bucur de prezent”, ne-a mai spus artista.  

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