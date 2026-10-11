Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”

Divorțul de Codruța Filip a marcat o nouă etapă în viața lui Valentin Sanfira, iar artistul a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre o perioadă în care grijile și nesiguranța l-au pus pe gânduri. Cântărețul a recunoscut că a avut un moment în care a fost tentat să ia o decizie radicală, însă un lucru important l-a făcut să se răzgândească.

Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip Foto: arhiva Click!

După divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira a trecut printr-o perioadă în care a fost nevoit să se gândească la viitor și la schimbările din viața sa personală. Artistul a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și cumpăra locuința, dar și despre momentul în care a luat în calcul să renunțe la aceasta. Cântărețul a recunoscut că s-a gândit să vândă casa, însă amintirea eforturilor depuse pentru a o obține l-a făcut să privească lucrurile diferit.

Invitat în podcastul „Din Casă cu Annes”, Valentin Sanfira a povestit cât de dificil a fost procesul prin care a trecut pentru a-și cumpăra locuința. Artistul a explicat că a investit o sumă importantă drept avans și că, ulterior, s-a confruntat cu incertitudinea aprobării creditului. Stresul a fost atât de mare, încât au existat săptămâni în care nu a putut să doarmă liniștit.

„Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc.

Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu... Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a mărturisit Valentin Sanfira în podcastul „Din Casă cu Annes”.

„Nu mi-e teamă să o iau de la zero”

Dincolo de dificultățile prin care a trecut pentru a-și cumpăra casa, artistul a vorbit și despre felul în care privește munca și siguranța financiară. Valentin Sanfira a mărturisit că nu se teme de posibilitatea de a pierde tot ce a construit, fiind convins că poate să o ia de la capăt atât timp cât este dispus să muncească.

„Nu mi-e frică să rămân sărac. Nu mi-e teamă să o iau de la zero, pentru că mă uit la mine la țară... Tata are 73 de ani și mama face 69. Au porci, găini, grădină, grâu, porumb, tot ce vrei. Deci, nu ai cum. Dacă ești un om muncitor, nu ai cum să fii sărac. Mă duc la târg, vând animalele, cresc altele.

Nu există termenul ăsta pentru mine. Nu mi-e teamă! Mi-e teamă cel mai mult acum de o boală, Doamne ferește!”, a mai mărturisit artistul.