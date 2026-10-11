 Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoCe a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Divorțul de Codruța Filip a marcat o nouă etapă în viața lui Valentin Sanfira, iar artistul a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre o perioadă în care grijile și nesiguranța l-au pus pe gânduri. Cântărețul a recunoscut că a avut un moment în care a fost tentat să ia o decizie radicală, însă un lucru important l-a făcut să se răzgândească.

Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip
Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip Foto: arhiva Click!

După divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira a trecut printr-o perioadă în care a fost nevoit să se gândească la viitor și la schimbările din viața sa personală. Artistul a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și cumpăra locuința, dar și despre momentul în care a luat în calcul să renunțe la aceasta. Cântărețul a recunoscut că s-a gândit să vândă casa, însă amintirea eforturilor depuse pentru a o obține l-a făcut să privească lucrurile diferit.

Invitat în podcastul „Din Casă cu Annes”, Valentin Sanfira a povestit cât de dificil a fost procesul prin care a trecut pentru a-și cumpăra locuința. Artistul a explicat că a investit o sumă importantă drept avans și că, ulterior, s-a confruntat cu incertitudinea aprobării creditului. Stresul a fost atât de mare, încât au existat săptămâni în care nu a putut să doarmă liniștit.

Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc.

Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu... Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a mărturisit Valentin Sanfira în podcastul „Din Casă cu Annes”.

„Nu mi-e teamă să o iau de la zero”

Dincolo de dificultățile prin care a trecut pentru a-și cumpăra casa, artistul a vorbit și despre felul în care privește munca și siguranța financiară. Valentin Sanfira a mărturisit că nu se teme de posibilitatea de a pierde tot ce a construit, fiind convins că poate să o ia de la capăt atât timp cât este dispus să muncească.

„Nu mi-e frică să rămân sărac. Nu mi-e teamă să o iau de la zero, pentru că mă uit la mine la țară... Tata are 73 de ani și mama face 69. Au porci, găini, grădină, grâu, porumb, tot ce vrei. Deci, nu ai cum. Dacă ești un om muncitor, nu ai cum să fii sărac. Mă duc la târg, vând animalele, cresc altele.

Nu există termenul ăsta pentru mine. Nu mi-e teamă! Mi-e teamă cel mai mult acum de o boală, Doamne ferește!”, a mai mărturisit artistul.

Ghid de cumpărături

zodii, foto shutterstock jpg
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile Horoscop
ruxi colaj instagram jpg
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei Vedete românești
image
„L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac adevarul.ro
image
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă adevarul.ro

Parteneri

image
Vești teribile pentru Universitatea Craiova: doi titulari, OUT o lună! www.fanatik.ro
image
O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!” www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: „Vă daţi seama? Un locotenent-colonel” as.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul playtech.ro
image
„FCSB a jucat 4-2-3-ZERO! De ce nu joacă Stoian?” Garita, distrus de Pușcas, Vochin și Răchită! www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
marcel armina instagram jpg
#Insula iubirii
Ce onorariu ar fi avut Marcel și Armina la „Insula Iubirii”. Câți bani le-au revenit pentru cele 11 zile PrimeTime
banner nadia comaneci jpg
#Românii au talent
VideoAu început filmările la „Românii au talent”! Primele imagini cu Nadia Comăneci. A mers direct în camera de pregătire a Andrei PrimeTime
marcel si armina jpg
#Insula iubirii
VideoDecizie neașteptată la „Insula Iubirii”. Armina și Marcel Andrei părăsesc Thailanda după revederea de la bonfire PrimeTime
Andreea Popescu și Dan Alexa
VideoAndreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte” PrimeTime
puya captura video jpg
VideoPersoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică PrimeTime
robert iosifescu captura video jpg
#Vocea Romaniei
VideoRobert Iosifescu i-a cucerit pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Horia Brenciu, declarație neașteptată: „Vocea pe care am așteptat-o de 14 ani” PrimeTime
image png
Scandal la Insula Iubirii! Armina Andrei a fugit din zona permisă și a răbufnit în fața ispitei: „Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!” PrimeTime
Filmul care a cucerit topul Netflix, foto Shutterstock jpg
VideoPovestea care atrage toate privirile pe Netflix! Un actor celebru, în centrul unui thriller plin de suspans PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine” actualitate.net