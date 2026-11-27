Kenji, un tânăr jumătate român jumătate japonez, a povestit despre cum arată Crăciunul în Japonia. Obiceiurile lor din perioada sărbătorilor de iarnă nu seamănă cu cele întâlnite la noi. Ce spune Kenji despre piața muncii din Asia.

Kenji, tânărul jumătate român jumătate Japonez, despre cum arată Crăciunul în Japonia. Foto: captură video YouTube

Kenji Miura este un tânăr cu mamă româncă și tată japonez, care s-a născut în țara noastră, dar a trăit în Japonia și a decis, într-un final, să se mute în București. El este cunoscut în mediul online drept „Kenji-The Japan Guy” și a povestit cum arată Crăciunul în țara în care a crescut. Acesta a fost surprins de obiceiurile din țara noastră, aproape totul fiind extrem de diferit aici.

Cum arată Crăciunul în Japonia

Kenji s-a îndrăgostit iremediabil de România și a decis să trăiască aici. La noi, Crăciunul este o sărbătoare sfântă, pe care toată lumea o așteaptă și pentru care toți românii se pregătesc intens cu mâncare și cadouri.

Lucrurile stau ceva mai diferit în Japonia. Invitat la podcastul lui Cătălin Oprișan, Kenji a vorbit despre cum arată Crăciunul în țara în care și-a trăit copilăria. Acesta a dezvăluit că în Asia familia lui comanda mâncare de tip fast-food și un tort, mesele nefiind asemănătoare cu cele de aici, unde toată lumea se pregătește cu mâncare tradițională.

„Luăm mâncare de la KFC și după luăm un tort”, a spus Kenji, la podcast. Mai mult decât atât, când vine vorba de cadouri, în România este momentul perfect pentru cele mai extravagante și mai scumpe daruri, dar în Japonia oamenii optează pentru lucruri mai mici, simbolice.

„În Japonia nu se iau, adică se iau, dar nu așa în volum mare”, a spus tânărul.

Cât despre Revelion, el obișnuia să meargă la templu și să admire focul de artificii. Anul acesta, preferă să rămână în România și să se distreze așa cum doar românii o fac.

Cum arată piața muncii în Japonia

Cât despre piața muncii din Japonia, Kenji susține că un angajat preferă să stea ani de zile la același loc de muncă. După 2-3 ani petrecuți în aceeași companie, deși și-ar dori să schimbe jobul, oamenii rămân de rușine tot acolo.

„După trei ani o să fie o obligație între tine și șef. Adică o să-ți fie din ce în ce mai frică să lași compania respectivă din cauza șefului, sau pentru că ți se pare că daca eu nu o să mai fiu în rolul ăla în companie, o să-mi deranjez colegii. (...) Japonezii stau într-o companie minimum zece ani sau până moare, până intră la pensie”, a mai spus Kenji.