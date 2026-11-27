Mihai Petre a dezvăluit ce relație îl leagă de Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, după ce fanii au observat că cei doi apar tot mai des împreună în mediul online. Apropierea lor a stârnit curiozitatea internauților, care s-au întrebat care este, de fapt, legătura dintre coregraf și celebrul dansator. Recent, Mihai a făcut lumină în această privință și a povestit cum a început prietenia lor, dar și cum a evoluat relația de-a lungul anilor.

Mihai Petre a vorbit despre prietenia cu Rareș Cojoc. Foto: Antena 1/Facebook

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Mihai Petre a vorbit despre prietenia pe care o are cu Rareș Cojoc și a dezvăluit că îl cunoaște încă din copilărie. Pe vremea când era doar un băiat pasionat de dans, Rareș frecventa școala de dans a coregrafului, unde și-a dezvoltat treptat talentul și abilitățile. Mihai a putut să îi urmărească evoluția încă de la început și spune că a avut încredere în potențialul său.

Mihai Petre, despre Rareș Cojoc: „E un băiat extraordinar”

În timp, relația dintre cei doi s-a consolidat, iar legătura lor nu a rămas doar la nivel personal. În prezent, Rareș Cojoc are propriile ore de dans în cadrul școlii conduse de Mihai Petre, astfel că pasiunea comună continuă să îi țină aproape. Coregraful este mândru de parcursul acestuia și de performanțele pe care le-a obținut în dansul sportiv, mai ales că a crezut în el încă de când era copil.

„De la început aveam încredere că o să ajungă mare și a ajuns mare! E un băiat extraordinar”, a declarat Mihai Petre la Furnicuțele.

Mihai Petre, regret legat de povestea de iubire cu Elwira Petre

În cadrul aceleiași emisiuni, Mihai Petre a vorbit și despre relația cu soția sa, Elwira Petre, alături de care formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi au în comun pasiunea pentru dans, iar povestea lor de dragoste s-a construit în jurul acestei activități care le-a marcat atât parcursul profesional, cât și viața personală.

Deși au o relație solidă și o familie frumoasă, coregraful recunoaște că există un lucru pe care, privind în urmă, l-ar fi făcut diferit. Mihai consideră că ar fi trebuit să o ceară în căsătorie pe Elwira mult mai devreme. Acesta a rememorat momentul special în care a decis să facă pasul cel mare și a dezvăluit că a pregătit totul în detaliu, alegând chiar ziua de naștere a partenerei sale pentru a-i adresa marea întrebare.

„Ca orice băiat, greșeala clară: trebuie să fii pregătit. După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme. Am făcut pasul, am chemat-o de ziua ei fix în locul acela, am cerut-o cât se poate de clasic, aveam inelul pregătit”, a povestit Mihai Petre la Furnicuțele.