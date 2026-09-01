Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

Simona, o româncă stabilită de 30 de ani în Japonia, a povestit cum e viața la țară, în apropiere de Tokio. Aceasta are propria sa grădină și mănâncă bio. În același timp, ea susține că lucrurile nu stau chiar așa cum se prezintă pe rețelele de socializare, iar inflația i-a afectat pe toți.

Simona, româncă stabilită de 30 de ani în Japonia. Foto: captur video YouTube Cosmin Avram

Când spunem Tokio ne gândim la clădiri înalte și multă tehnologie. Cu toate acestea, Simona arată realitatea. Este stabilită într-o zonă rurală și susține cu viața nu este ca în povești.

Viața unei românce stabilită de 30 de ani în Japonia

Cosmin Avram, un vlogger care călătorește în întreaga lume, a arătat povestea Simonei, o româncă ce locuiește în Japonia de 30 de ani. Aceasta și-a făcut o familie și s-a retras la țară, într-o zonă rurală la aproximativ o oră de Tokio. Aici, ea are o grădină impresionantă, însă a mărturisit că pământul este închiriat de la o bătrânică ce nu mai are putere să se ocupe cu grădinăritul.

În grădina româncei se regăsesc vinete, ardei, roșii, castraveți, țelină, leuștean, pătrunjel, mărar, mentă, sfeclă roșie, salată și pepene roșu. Totul este bio și ea este cea care se ocupă de acestea.

Inflația, o problemă și în Japonia

Românca susține că inflația s-a simțit chiar și în Japonia. Aceasta menționează că experiența unui turist este diferită de cea a unui localnic. Cei care vin în vacanță văd aici un trai extrem de bun, însă Simona susține că lucrurile nu stau chiar așa.

Când vine vorba de prețurile caselor din zona în care locuiește, acestea sunt cuprinse între 150.000 și 200.000 de euro. De asemenea, salariul mediu este de 2.000 de euro, însă afirmă că ar trebui să fie peste 3.000 de euro pentru a te descurca.

„Da, au crescut prețurile, chiar da, puțin câte puțin. Salariile, doar aparent. Îți mărește un pic la salariu, dar îți bagă nu știu câte altele pe lângă”, a afirmat Simona.

„Sunt numai aparențe, totul frumos ambalat”, a afirmat Simona. Aceasta menționează că au crescut prețurile și în Japonia, însă tot nu sunt mai mari decât în România. DMai mult decât atât, susține că Guvernul nu vine cu soluții reale pentru cetățeni, ci doar iau măsuri care să arate bine, dar care nu au un impact real.

Simona vrea înapoi în România

Românca a mărturisit că a mers mai des în România și nu-și vede viitorul în Japonia, deși locuiește aici de 30 de ani. „Îmi doresc să-mi trăiesc bătrânețile acolo unde m-am născut”.

De asemenea, îi lipsește mâncarea românească și, dacă ar fi să dea timpul înapoi, ar rămâne în România. „Dacă ar fi să o iau de la 0, fiind în România, aș rămâne în Romania. Cel mai bine mă simt acolo, chiar și după 30 de ani aici”.