Câți bani a câștigat Codruța Filip dintr-o dată! Cifra neașteptată spusă în podcastul lui Cătălin Măruță

Prezența Codruței Filip în podcastul „Măruță și Prietenii”, la celebra rubrică a sosurilor picante, a oferit publicului momente pline de transparență și discuții spumoase. Artista a acceptat provocarea de a răspunde unor întrebări directe legate de activitatea sa profesională, experiențele financiare și colaborările din industria muzicală.

Codruța Filip Foto: arhivă

Printre momentele intens discutate din cadrul ediției s-a numărat cel în care moderatorul Cătălin Măruță a adus în atenție aspecte legate de câștigurile financiare ale artistei. În fața întrebărilor legate de cea mai mare sumă obținută la o singură prestație, cântăreața a oferit detalii clare despre încasările sale.

Câți bani a încasat artista la un singur eveniment

În momentul în care dialogul a ajuns la capitolul câștigurilor financiare consistente obținute dintr-o dată, Cătălin Măruță a insistat pentru a afla detalii exacte din fișa cu întrebări. Moderatorul a întrebat-o pe invitată: „Deodată așa?”. Codruța Filip a specificat imediat că este vorba despre o încasare directă: „Deodată, adică nu în timp. 30.000 € aproape”.

Artista i-a răspuns prompt: „Nu o să spun detalii. Nu la un eveniment. De la o emisiune”. Reacția moderatorului a fost plină de umor, Măruță râzând în timp ce artista a exclamat: „Ce râde de mine că el știe ce emisiune!”.

Cum au decurs colaborările artistei în industrie

Un alt moment important din cadrul ediției a vizat relațiile profesionale pe care Codruța Filip le-a dezvoltat de-a lungul timpului cu diverse persoane publice din showbizul autohton. Cătălin Măruță a citit întrebarea din capitolul dedicat colaborărilor artistice, întrebând-o dacă a fost dezamăgită de vreo vedetă.

Răspunsul artistei a fost ferm și fără nicio ezitare: „Niciuna. Niciuna. Cu ce vedete din România ai colaborat și te-a dezamăgit? Nu m-a dezamăgit nimeni”.

Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira, a cedat după 16 săptămâni petrecute în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Aventura din Thailanda i-a adus la pachet bani frumoși.

„Am rămas prietenă cu toată lumea după <<Desafio>>, m-am înțeles bine cu toată lumea cu care am interacționat. Acest proiect a fost o experiență inedită, pentru care sunt tare recunoscătoare. M-a învățat atât de multe, mi-a oferit atât de multe, m-a construit ca și om.

M-a făcut o persoană mult mai determinată, mult mai puternică, mult mai capabilă să înfrunte viața în sine. Bucuria e și mai mare acum după finală când văd că suntem în continuare uniți în ciuda tuturor greutăților prin care am trecut acolo și care nu au fost deloc puține.” - a declarat Codruța Filip pentru Click după încheierea participării la emisiune.