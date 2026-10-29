 Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor
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Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor

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Decolteuri, crăpături îndrăznețe, accente aurii și mult negru: vedetele au transformat petrecerea VIVA! într-o adevărată paradă a eleganței.

Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Geanina Ilieș, Alina Sorescu și Romanița Iovan au fost la la înălțime
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Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Geanina Ilieș, Alina Sorescu și Romanița Iovan au fost la la înălțime Foto: click.ro

Codruța Filip s-a remarcat într-o rochie semnată de Cera Mihăilescu, Andreea Marin a ales o apariție romantică, iar  Cătălin Botezatu a adus strălucirea printr-un sacou cu motive aurii.

Tema „Gold Touch” le-a oferit invitaților ocazia să se joace cu texturile, accesoriile și reflexele metalice. Unele vedete au ales auriul ca element central, în timp ce altele au preferat ținute negre, puse în valoare de bijuterii sau de câte un accesoriu strălucitor. Gala a fost prezentată de Daniel Pavel și de frumoasa lui soție, Ana, iar la panoul foto s-au succedat aparițiile pregătite cu atenție pentru această seară.

Codruța Filip, rochia cu care a atras privirile

Codruța Filip a avut una dintre cele mai îndrăznețe apariții ale petrecerii. Artista a ales o rochie semnată de Cera Mihăilescu, cu o crăpătură amplă, care i-a pus picioarele în valoare și a dat ținutei un aer spectaculos.

Croiala a fost punctul forte al apariției sale: o alegere senzuală, potrivită unei seri în care ținutele au fost în centrul atenției. Codruța a pozat zâmbitoare, iar rochia a oferit exact acel efect de apariție care se remarcă imediat la panou.

Andreea Marin, eleganță în negru și un accent auriu

Andreea Marin a ales o rochie neagră, lungă, cu bust de tip corset și umerii descoperiți. Dantela fină, care i-a îmbrăcat brațele până la degete, a adăugat o notă romantică, în timp ce partea amplă din zona șoldurilor a dat volum și structură siluetei.

Ținuta a combinat transparențele discrete cu materialul opac și detaliile decorative. Accentul „Gold Touch” a venit prin plicul auriu, care a ieșit în evidență pe fundalul negru al rochiei. Părul prins parțial, cu șuvițe ondulate în jurul feței și o fundă neagră la spate, a completat apariția.

Cera Mihăilescu a fost designerul care i-a dat Codruței Filip nota de eleganță și rafinament.

Andreea Marin și Geanina Ilieș au îmbrăcat ținute IMROSKA by Roxana Ostroveanu.

Cătălin Botezatu, sacoul care a făcut diferența

Cătălin Botezatu a interpretat tema serii în stilul său extravagant. Designerul a purtat un sacou negru cu motive aurii și revere negre, cu aspect satinat, pe care l-a asociat cu o vestă neagră și pantaloni în aceeași culoare.

Cămașa albă, descheiată la guler, a luminat ansamblul, iar botinele negre lăcuite, cu vârf ascuțit, au adăugat încă un element spectaculos. Ochelarii de soare, ceasul și bijuteriile au completat ținuta. Auriul sacoului a rămas însă elementul central al apariției.

Geanina Ilieș, o rochie lungă cu decolteu îndrăzneț

Geanina Ilieș a mizat pe eleganța unei rochii negre, lungi, cu umerii goi și un decolteu adânc, cu inserție discretă de tul. Bustul drapat și talia bine conturată au continuat cu o fustă fluidă, ale cărei falduri se așezau până la podea.

Un detaliu aparte a fost eșarfa neagră, îngustă, așezată în jurul gâtului. Părul prins cu cărare pe mijloc, cerceii mici și bijuteriile delicate au lăsat croiala rochiei să se remarce.

Alina Sorescu, un costum negru cu un detaliu spectaculos

Alina Sorescu a ales o ținută cu pantaloni negri, largi, și un sacou cu umeri bine conturați. Elementul-surpriză a fost piesa cu aspect de corset, în nuanțe metalice, suprapusă peste sacou.

Cupele sculpturale, talia accentuată și volumul evazat din partea de jos au transformat costumul într-o apariție de seară. Reflexele metalice au adus strălucire ansamblului, iar părul pieptănat spre spate și cerceii rotunzi au completat ținuta.

Ramona Olaru a optat să poarte o ținută care i-a pus picioarele lungi și fără cusur în evidență.

Romanița Iovan, combinație de auriu și paiete negre

Romanița Iovan a ales un top fără mâneci, cu guler înalt și un desen geometric realizat din benzi aurii și negre. Liniile oblice și suprapunerile au făcut din această piesă centrul ținutei.

Creatoarea de modă l-a asociat cu pantaloni negri, largi, cu paiete, care au adăugat strălucire la fiecare mișcare. O geantă mică, decorată, și părul drept, tuns bob, au completat o apariție în acord cu tema petrecerii.

De la rochia îndrăzneață a Codruței Filip la dantela aleasă de Andreea Marin și sacoul auriu purtat de Cătălin Botezatu, invitații au oferit interpretări diferite ale aceleiași teme. Negrul a dominat multe dintre ținute, iar auriul și reflexele metalice au adus nota festivă a serii.

Oana Roman, rochie aurie cu decolteu generos

Oana Roman și-a pus în valoare noua siluetă într-o rochie lungă, aurie, în acord cu tema „Gold Touch”. Bustul de tip corset, cu bretele subțiri și închidere în partea din față, i-a accentuat talia și decolteul, iar fusta cu falduri fine și despicătură frontală a completat ținuta îndrăzneață.

Daniel Pavel și soția sa, Ana, perfect asortați

Daniel Pavel și frumoasa lui soție, Ana, au prezentat evenimentul VIVA! și s-au asortat de minune, completându-se elegant și din punct de vedere vestimentar. Cei doi au format unul dintre cuplurile remarcate ale serii. Daniel și Ana Pavel au fost asortați în nuanțe calde.

Prezentatorul a ales un sacou maro, cu aspect catifelat, purtat peste un tricou alb, alături de pantaloni închiși la culoare și încălțăminte neagră. Ana a mizat pe o rochie cu reflexe aurii, bust sculptural și drapaje, scurtă în față și prelungită într-o trenă laterală. Sandalele delicate, în nuanță deschisă, și buclele lejere i-au completat apariția.

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