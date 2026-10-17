Codruța Filip a spus adevărul despre Delia. „A încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt”

Codruța Filip a dezvăluit câteva lucruri din cadrul emisiunii „Desafio: Aventura” la care a participat. Aceasta susține că a fost surprinsă într-un mod plăcut de câțiva concurenți, însă o anumită persoană a dezamăgit-o, aceea fiind Delia. Ce spune despre fiecare și de ce a rămas cu un gust amar când vine vorba de fosta soție a lui Lino Golden.

Codruța Filip Foto: captură YouTube

Cântăreața a acceptat pentru a doua oară provocarea lui Cătălin Măruță cu sosurile picante. Aceasta a răspuns la mai multe întrebări și a dezvăluit, cu mare sinceritate, că Delia Salchievici a dezamăgit-o în cadrul competiției. Ce a spus despre aceasta.

Ce persoane au surprins-o plăcut pe Codruța Filip

Fără să se ferească, Codruța Filip a zis cu nume și prenume care sunt persoanele care i-au lăsat o impresie bună în urma participării la emisiunea „Desafio: Aventura”, dar și cine i-a lăsat un gust amar. Printre persoanele care au surprins-o plăcut este și Florin Prunea, pe care nu-l cunoștea personal.

„Nu-l cunoșteam, dar mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu în aceeași echipă cu el”, a spus artista despre fostul fotbalist.

Pe listă se mai află și Bettyshor, despre care nu avea o impresie prea bună înainte, dar odată cu emisiunea și-a dat seama că este o persoană plăcută.

„Eu pe Bettyshor, am mai spus și o mai spun, o vedeam așa, un pic arogănțică, alintată, dar nu. Să știi că este foarte umană, foarte ok din toate punctele de vedere. Nu a făcut figuri, s-a adaptat foarte repede condițiilor de acolo”, a spus Codruța Filip.

Și despre Valentin Tănase are numai cuvinte de laudă. „M-a surprins pentru că are așa o ambiție extraordinară”.

Delia, persoana care a dezamăgit-o pe Codruța Filip

Fără ezitare, Codruța Filip a afirmat că Delia Salchievici nu a fost în competiție tocmai cum s-ar fi așteptat. Cântăreața a spus că a fost falsă, a mințit și că a încercat să provoace intenționat conflicte în cadrul echipei.

„A avut ea așa niște faze prin care a trecut acolo. N-a fost sinceră, a încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt, să mintă, dar este un joc. Este un joc, dar m-a dezamăgit acolo în competiție. Unii dintre noi, chiar dacă a fost un joc, să știi că am fost așa cum suntem și în viața de zi cu zi”, a afirmat Codruța Filip.

Codruța Filip a ieșit din competiția „Desafio: Aventura” în urma unui duel pe care l-a avut cu Rafael Szabo, unul dintre finaliștii show-ului. Aceasta a stat în Thailanda timp de 16 etape, însă a meritat efortul depus.

Conform informațiilor apărute în presă, Codruța ar fi primit 1.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută la „Desafio: Aventura”. Pentru că a rezistat 16 etape în emisiunea de la PRO TV, Codruța a devenit mai bogată cu 24.000 de euro. Sumă la care se adaugă și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul cu „Desafio: Aventura” și despre care nu se știu însă prea multe detalii.