Scandal pe internet după declarațiile Andreei Marin despre angajații tineri: „Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori!”

Andreea Marin a stârnit un val de reacții negative în mediul online după ce a vorbit despre pretențiile pe care le au unii tineri atunci când merg la un interviu de angajare. Fosta prezentatoare TV, devenită antreprenoare, a criticat candidații care vor să afle încă de la prima discuție ce beneficii le oferă compania, de la locul de parcare până la telefon și computer. Declarațiile sale au împărțit internetul, iar numeroși utilizatori au acuzat-o că promovează o mentalitate învechită despre muncă.

Andreea Marin Foto: Instagram

Invitată la evenimentul „Permis de Antreprenor”, Andreea Marin și-a amintit de începuturile carierei sale, când a acceptat să lucreze gratuit timp de mai multe luni pentru a învăța și pentru a-și demonstra abilitățile. Experiența pe care o consideră o etapă importantă în formarea sa profesională a devenit însă motiv de controversă, după ce declarațiile au fost distribuite pe TikTok.

Andreea Marin, deranjată de pretențiile candidaților: „Eu sunt sătulă!”

Vedeta a povestit că o nemulțumește atitudinea unor candidați care întreabă despre condițiile oferite de angajator înainte să demonstreze ce pot face.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”, a declarat Andreea Marin.

Pentru a-și susține punctul de vedere, aceasta a oferit exemplul propriei experiențe profesionale. Potrivit vedetei, la începutul carierei a acceptat să lucreze fără plată, alături de alte persoane care sperau să obțină un loc într-un domeniu competitiv.

„Mi s-a spus de la început: «O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul»”, a povestit ea.

Andreea Marin spune că a ales să continue pentru că își dorea să învețe și să demonstreze că poate reuși. „Am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem”, a adăugat aceasta.

Vedeta a explicat că nu a rămas în acea situație din lipsă de alternative, ci pentru că voia să dobândească experiență și să-și construiască un viitor profesional. Tocmai această perspectivă a stârnit însă numeroase reacții, mulți utilizatori considerând că experiența personală nu ar trebui transformată într-un model pe care să-l urmeze toți tinerii aflați la început de drum.

„Îți trebuie sclavi, nu angajați”. Internauții au reacționat dur

După ce declarațiile au fost publicate pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au criticat ideea că un candidat ar trebui să accepte să muncească fără să fie plătit pentru a-și demonstra valoarea.

„Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați. Păi, cine vine să lucreze pe degeaba? Omul vrea să știe care sunt condițiile de muncă înainte să semneze un contract, la fel cum și tu vrei să știi ce competențe are, de-aia îți trimite CV-ul”, a comentat un internaut.

Alții au considerat că întrebările despre salariu și beneficii sunt firești și reprezintă o formă de respect față de propriul timp și propria muncă.

„Un om care își cunoaște capacitățile și se respectă cere detalii”, a scris un alt utilizator.

Au existat și comentarii care au pus accentul pe dificultățile financiare cu care se confruntă tinerii care nu beneficiază de sprijin din partea familiei și trebuie să-și acopere singuri cheltuielile.

„Păi și noi ăștia, care nu avem părinți care să ne întrețină, stăm în chirie, cât ar trebui să lucrez pe gratis, doamnă Marin?”, a întrebat o persoană.

Un alt comentariu a sintetizat nemulțumirea celor care consideră că munca trebuie remunerată indiferent de nivelul de experiență: „Chiria, facturile și cheltuielile strict necesare sunt tot gratis?”

„În 2026, tinerii nu mai vor să muncească”. Critici privind mentalitatea despre muncă

O parte dintre reacțiile publicate online au vizat și mesajul transmis de o persoană publică, despre care unii utilizatori consideră că ar trebui să fie mai atentă la dificultățile generațiilor tinere.

„Știți de ce sunt eu sătulă? De persoane publice, care sunt pentru mulți tineri un model, care continuă să propovăduiască astfel de norme toxice în ceea ce privește munca”, a scris o utilizatoare.

Aceasta a criticat ideea că un angajat ar trebui să pună la dispoziția angajatorului propriile resurse pentru a-și îndeplini sarcinile și a atras atenția că dorința de a dobândi experiență nu elimină nevoia de a avea un venit.

„Dar poate îți dorești, și în același timp îți dorești să și mănânci, mai ales că și muncești. Sau este performanța rezervată doar pentru cei care au deja resursele să mănânce?”, a continuat aceasta.

Alți internauți au ironizat perspectiva prezentată de Andreea Marin și au susținut că relația dintre angajat și angajator trebuie să presupună beneficii de ambele părți.

„Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori care cer marea cu sarea pe aproape nimic, exact așa cum dați dumneavoastră de înțeles. Mulțumim!”, a fost unul dintre comentariile lăsate la postare.

Au existat și persoane care au amintit că întrebările despre locul de parcare, echipamentele de lucru și celelalte condiții oferite de companie pot fi importante în luarea unei decizii profesionale.