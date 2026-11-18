Anamaria Prodan, Elisabeta Lipă și Roxana Ciuhulescu, surprinse în ipostaze incredibile la un eveniment monden. Vedetele au lăsat fițele la o parte și au dat iama în shaorma, pe holurile unui hotel de lux din Capitală! Click! vă oferă imagini cu vedetele noastre înfometate, la un eveniment monden.

1/8 Anamaria Prodan și gașca de vedete, la shaorma Foto: click.ro

Rar vezi așa ceva! Anamaria Prodan și o gașcă de vedete de prim rang au făcut senzație, marți seară, la un eveniment monden. Iată ce au putut să facă vedetele când credeau că nu le vede nimeni!

Vedetele au scăpat la shaorma

Recent sosită din America, Anamaria Prodan a acceptat invitația prietenei ei de ani buni de zile, Clara Ilie, la lansarea colecției de iarnă a unui brand de haine de lux, situat la parterul unui hotel de cinci stele din Capitală.

Cum îi place să fie punctuală, impresara a venit printre primii la lansare și s-a întreținut cu alte vedete prietene pe care le-a întâlnit la fața locului, precum Elisabeta Lipă, Roxana Ciuhulescu sau Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu.

Și cum mai era ceva timp până la începerea evenimentului, vedetelor le-a făcut cu ochiul standul cu shaorma de la fața locului, așa că au lăsat fițele la o parte și s-au înfruptat pe săturate din delicatesele culinare.

Paparazzi Click! au fost, însă, pe fază și au suprins imagini memorabile de la ospățul vedetelor, luat chiar pe unul dintre holurile hotelului de lux din Capitală.

Foto: Click!

Anamaria Prodan: „Stau doar opt zile în țară”

După ce s-a ospătat pe săturate alături de colegii din show-biz, Anamaria Prodan a dat o ocheadă și prin hainele din colecția de iarnă a magazinului pentru a-și alege câteva ținute. Impresara e, mai nou. pasăre rară prin România, căci ne-a dezvăluit că va pleca cât de curând înapoi în America unde o așteaptă iubitul Ronald Gavril.

„Stau doar opt zile în România, Ronald nu a venit cu mine în țară. El a rămas acolo pentru că are treabă. Așa că voi pleca iar în America.

O să-mi fac ziua de naștere acolo și vom face și Sărbătorile tot acolo, toată familia reunită, la casa din America. Suntem mult mai fericiți acolo. Eu una sunt bucuroasă că am scăpat de toată mizeria trăită aici. M-am rugat tare mult să-mi găsesc liniștea și am găsit-o în sfârșit”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Anamaria Prodan a petrecut în ultima vreme mai mult timp în America decât în România, ea dorind să-i fie alături iubitului ei boxer care se antrenează peste Ocean.