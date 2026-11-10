 Cum au fost surprinși Elisabeta Lipă și soțul ei în avion. Povestea de dragoste care durează de 41 de ani: „Iubirea se păstrează în gesturi mici”
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FotoCum au fost surprinși Elisabeta Lipă și soțul ei în avion. Povestea de dragoste care durează de 41 de ani: „Iubirea se păstrează în gesturi mici”

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fotografie realizată în timpul unui zbor spre Iași a emoționat mii de oameni după ce i-a surprins pe Elisabeta Lipă și soțul său ținându-se de mână. Imaginea simplă, departe de competiții, medalii sau funcții publice, a devenit simbolul unei căsnicii care durează de peste patru decenii.

Elisabeta Lipa, fotografiată alături de soț
Elisabeta Lipa, fotografiată alături de soț Foto: social media

O iubire care durează de peste patru decenii

Fosta mare campioană la canotaj a publicat fotografia și a transmis un mesaj emoționant despre relația care îi leagă de 41 de ani.

„41 de ani de când mâinile noastre se țin la fel. Într-o cursă spre Iași, cineva ne-a surprins într-o fotografie. Două mâini care se țin. Un gest atât de simplu, care poate pentru alții nu spune mare lucru. Dar pentru noi spune povestea unei vieți”, a scris Elisabeta Lipă.

În spatele succeselor sportive ale Elisabetei Lipă s-a aflat mereu soțul său, Cornel Lipă, omul care a ales discreția și care a evitat, de-a lungul anilor, expunerea publică.

Cei doi s-au căsătorit când sportiva avea doar 21 de ani și au construit împreună o familie, traversând perioade dificile, cantonamente, competiții internaționale și numeroase provocări profesionale. Împreună au un fiu și au rămas uniți în ciuda programului solicitant pe care l-a avut campioana de-a lungul carierei.

„Au trecut 41 de ani de când ne-am promis să mergem prin viață împreună. 41 de ani de bucurii, încercări, reușite, griji, zâmbete și momente pe care doar noi doi le știm. Și, după atâția ani, mâinile noastre încă se caută și se țin la fel de strâns”, a mărturisit ea.

Potrivit Libertatea, Cornel Lipă activează în mediul de afaceri și este implicat în mai multe companii, preferând însă să rămână departe de atenția publicului.

Cum s-au cunoscut Elisabeta și Cornel Lipă

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat, la munte. Invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Elisabeta Lipă a povestit că totul a pornit de la o simplă pătură.

„A plecat de la o pătură. În acele vremuri, soțului meu îi plăcea foarte mult muntele. Împreună cu prietenii lui urcau pe munte în weekend. Dacă vremea se înrăutățea, cabanierii nu îi lăsau să plece și îi cazau în sala de sport. Și cereau o pătură, o pernă. Așa a plecat prietenia noastră, ulterior s-a concretizat în căsătorie”, a povestit fosta sportivă.

Pentru Elisabeta Lipă, longevitatea unei relații nu are legătură cu gesturile spectaculoase, ci cu atenția acordată lucrurilor mici de zi cu zi.

„Am învățat că iubirea nu trăiește doar din vorbe mari și promisiuni frumoase. Iubirea se păstrează în gesturile mici, de fiecare zi. Într-o îmbrățișare atunci când ai nevoie de ea, într-un sărut de noapte bună, într-un pupic înainte de plecare, într-o mână întinsă atunci când viața devine grea”, a explicat campioana.

Aceasta consideră că respectul, răbdarea și sprijinul reciproc sunt ingredientele care mențin o căsnicie puternică.

Mesajul care a emoționat internetul

La finalul mesajului publicat după fotografia din avion, Elisabeta Lipă a vorbit despre cea mai importantă lecție pe care a învățat-o în cei 41 de ani de căsnicie.

„Poate cea mai frumoasă lecție a celor 41 de ani este aceasta: omul pe care îl iubești trebuie să fie și cel mai bun prieten al tău. Cel cu care râzi din toată inima, cu care împarți și bucuriile, și grijile, lângă care poți fi tu, fără măști și fără teamă. Dacă ar fi să aleg din nou, după 41 de ani, tot mâna ta aș alege să o țin. La mulți ani nouă, Lipane! Să ne ținem de mână și de acum înainte, cât ne-o îngădui Dumnezeu!”.

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