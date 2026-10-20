 Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Andreea Marin, premiate la Gala Business Lounge. Și ziarul Click! a luat Premiul pentru excelență în jurnalism
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Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Andreea Marin, premiate la Gala Business Lounge. Și ziarul Click! a luat Premiul pentru excelență în jurnalism

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Personalităţi din sport, televiziune, modă şi mediul de afaceri s-au reunit la Gala Revistei Business Lounge, un eveniment dedicat performanţei şi oamenilor care se remarcă prin activitatea lor.

Gala Business Lounge s-a bucurat de prezența multor vedete
Gala Business Lounge s-a bucurat de prezența multor vedete Foto: colaj click!

Organizată pe 19 octombrie, la Twins by the Lake, gala a fost prezentată de Cristi Bozgan, actor si om de televiziune.

Printre cei premiaţi s-au numărat nume cunoscute precum Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Ioan Andone sau Andreea Marin. Gala a adus în prim-plan personalităţi din domenii diferite, de la sportul de performanţă şi televiziune până la modă, design şi industria ospitalităţii.

În centrul evenimentului s-a aflat Clara Ilie, fondatoarea Revistei Business Lounge, jurnalistă şi specialistă în marketing sportiv, cea care a adus împreună personalităţi din sport, televiziune, modă şi mediul de afaceri.

Clara Ilie, fondatoarea revistei
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Clara Ilie, fondatoarea revistei Foto: Business Lounge

Printre cei prezenţi şi premiaţi s-a numărat şi Dan Alexa, fost fotbalist şi antrenor, cunoscut publicului pentru activitatea sa din lumea fotbalului.

Ceremonia a început cu acordarea diplomei triplei campioane olimpice Elisabeta Lipă. Printre momentele apreciate ale serii s-au numărat și intervenția Andreei Marin, care a vorbit despre proiectul său „Nu există, nu se poate”, precum și prezența lui Daniel Buzdugan, venit alături de părintele Petre Ungureanu.

Unul dintre momentele serii a fost acordarea distincției lui Ioan Andone, fost mare fotbalist și antrenor. Acesta a primit un ceas personalizat.

Din lumea televiziunii şi a divertismentului au fost premiate Andreea Marin, Iuliana Marciuc, Roxana Nemeş, Roxana Ciuhulescu şi Daniel Buzdugan, în timp ce şi din lumea modei a fost prezentă şi premiată Roxana Ostroveanu (casa de modă Imroska).

Printre cei premiaţi s-au aflat şi sportivi din domeniul artelor marţiale, hotelieri şi designeri. Un moment special al serii l-a reprezentat premierea ziarului Click! pentru Excelență în jurnalism. Distincţia a adus în atenţie şi rolul presei în peisajul media actual, în care informarea publicului şi apropierea de cititori rămân esenţiale.

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