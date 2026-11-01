Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”

Mihai Petre și-a împlinit un vis mai vechi și a ajuns să viziteze celebrele piramide din Giza și Sfinxul, în timpul vacanței petrecute în Egipt alături de soția sa, Elwira, de cele două fiice și de prieteni. Coregraful a fost fascinat de monumentele istorice pe care și-a dorit să le vadă încă din copilărie, însă experiența din interiorul uneia dintre piramide s-a dovedit mai solicitantă decât se aștepta.

Mihai Petre, experiență impresionantă în Egipt, alături de Elwira și fiicele lor Foto: Arhiva Click!

Mihai Petre le-a povestit urmăritorilor săi de pe Facebook cum a decurs vizita și a recunoscut că a întâmpinat dificultăți în timpul urcării. Spațiul îngust, căldura și aglomerația au făcut traseul destul de dificil, iar durerile de spate l-au pus la încercare la fiecare pas.

În schimb, fiicele sale au fost mult mai curajoase și au reușit să ajungă înaintea lui. Coregraful s-a declarat mândru de ele și s-a bucurat că a putut trăi această experiență alături de familie și prieteni.

„Piramidele din Giza și Sfinxul m-au fascinat de mic cu poveștile lor. Sunt foarte recunoscător că am ajuns să le văd cu familia și prietenii. E o experiență pe care o recomand. Am reușit cu greu să urc în piramidă - locul e strâmt, e foarte cald, urci aproape continuu și e destul de aglomerat, iar durerea de spate m-a descurajat la fiecare pas.

Fetele mele, curajoase ca de obicei, au urcat înaintea mea. Sunt mândru de ele. Weekend frumos!”, a scris Mihai Petre pe Facebook.

Elwira Petre și-a împlinit și ea un vis din copilărie

Vacanța din Egipt are o semnificație aparte și pentru Elwira Petre, care își dorea și ea încă din copilărie să ajungă la piramidele din Giza. Coregrafa a împărtășit, la rândul ei, imagini din călătorie și a vorbit despre emoția de a vedea cu propriii ochi locurile pe care le cunoscuse până atunci doar din fotografii, documentare și cărți.

Soția lui Mihai Petre a reușit nu doar să admire monumentele, ci și să pășească în interiorul lor, o experiență pe care a descris-o ca fiind una deosebit de emoționantă.

„Am visat să ajung aici încă de când eram mică… Am ajuns în fața piramidelor din Giza și, mai mult decât atât, am avut bucuria de a intra în interiorul lor.

Le-am văzut de atâtea ori în fotografii, în documentare și în cărțile de istorie, dar nimic nu se compară cu emoția pe care am simțit-o când am ajuns acolo, când am pășit în interiorul lor și am realizat că sunt chiar în mijlocul unei povești vechi de mii de ani. M-am simțit mică în fața măreției lor, dar atât de bogată în emoții și recunoștință.

Vă promit că, atunci când mă întorc în țară, vă voi pregăti un reel special despre piramide, cu tot ce am trăit și am descoperit aici”, a scris Elwira pe Facebook.