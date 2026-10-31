 40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas
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Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas

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La fix 40 de ani, de la premiera „Liceenii”, difuzat și în prezent de posturile de televiziune, Oana Sîrbu, interpreta elevei Dana, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre perioada filmărilor, dar și despre relațiile cu foștii ei colegi. Vă prezentăm și fotografii, din albumul cu amintiri, cu cei trei actori din rolurile principale, Oana Sîrbu, Ștefan Bănică Jr și Mihai Constantin. Sunt cam greu de recunoscut, în anii copilăriei. 

Așa arătau Ionică (actorul Mihai Constantin), Oana Sîrbu și Ștefan Bănică Jr, în anii copilăriei
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Așa arătau Ionică (actorul Mihai Constantin), Oana Sîrbu și Ștefan Bănică Jr, în anii copilăriei Foto: click.ro

Nu s-au reunit la 40 de ani de la premiera filmului „Liceenii”

La ceas aniversar, patru decenii de la marea premieră a peliculei cinematografice „Liceenii”, Oana Sîrbu, acum în vârstă de 58 de ani, ne-a povestit cu emoție despre acest film de succes, care atât ei, cât și celorlalți actori de pe afiș, avea să le aducă celebritatea: 

„Din păcate, nu am organizat niciun eveniment, la 40 de ani de la lansarea filmului, nu ne-am reunit, dar mereu sunt mici evenimente tematice, la care particip cu drag, de exemplu coincidența cu sărbătorirea de la liceul unde am absolvit, invitația la Viena și la Linz pentru proiecția filmului în comunitatea românească.

Au zburat anii, așa-i? Zilele trecute am revăzut cu drag „Declarație de dragoste”. „Liceenii” e un film iubit și mă bucură asta. Lucrez la o arhivă și în emisiunea „Poarta Pangrati” (TVR 2) am venit cu scenariul original al filmului! Tata mi le-a păstrat pe toate”. 

Oana Sîrbu: „Pe vremea filmărilor, nu eram prea favorizată în echipă”

Oana Sîrbu, interpreta elevei Dana, ne-a făcut dezvăluiri, exclusiv pentru Click!, și despre relația cu foștii ei colegi de pe platourile de filmare, printre ei numărându-se și Ștefan Bănică Jr și Mihai Constantin: 

„Nu mai păstrăm legătura, dar un timp am avut o relație de prietenie cu câțiva dintre colegii mei. Merg însă cu drag la spectacolele lor de teatru. Pe vremea filmărilor, nu eram prea favorizată în echipă, din cauza firii mele timide și retrase și a faptului că eram la începutul carierei muzicale în spectacole și la Teatrul de revistă”. 

„La filmări, n-a fost nici simplu, nici complicat”

Solista, care o vreme a cochetat și cu actoria, ne-a vorbit la superlativ despre regizorul filmului „Liceenii”, Nicolae Corjos, de la care a învățat tainele cinematografiei: 

„Cea mai frumoasă și caldă relație a fost cu domnul Nicolae Corjos, regizorul filmului. Dumnealui știa să se poarte și cum să-mi dezvăluie din tainele și tehnicile de filmare. S-a filmat pe peliculă, s-a făcut post-sincron. N-a fost foarte simplu, dar nici complicat.

Am mai jucat în „Extemporal la dirigenție”, „Liceenii rock&rol”, „Liceenii în alertă” (după o idee din „Twin Peaks”, alături de Cosmin Șofron) - regia Mircea Plângău și în „Vulcanul stins”, regia George Cornea, alături de Adrian Pintea.

Am fost nevoită să refuz participarea la „Chirița”, având deseori turnee de muzică și activități TV, cărora le-am dat întâietate. Am multe teme de muzică de film în repertoriu, chiar acum lucrez la câteva dintre ele”, ni s-a mai confesat Oana Sîrbu, exclusiv pentru Click!

„Lumea încă mă asociază cu personajul Dana. Am bucuria de a păstra acea candoare”

Actrița se bucură că filmul „Liceenii”, realizat în 1986, de regizorul Nicolae Corjos, prezintă interes și după patru decenii. În plus, câștigă tot mai mulți admiratori, în rândul publicului de toate vârstele:

„Pe mine, lumea încă mă asociază cu personajul Dana, pentru că am bucuria de a nu mă fi schimbat foarte tare, de a păstra acea candoare, acele trăsături specifice anilor de liceu. Ajută foarte tare și acest cântec „Ani de liceu”, cerut și dorit. Toată lumea cântă piesa, la spectacole, chiar și cei care nu au nicio legătură cu filmul”.

„Sunt foarte mândră că, dintre atâtea candidate, pentru rolul Dana, am fost eu cea aleasă”

Oana Sîrbu ne-a mai vorbit și despre impactul avut asupra vieții ei, ca om și ca artist:

„Eu sunt foarte mândră. Pentru că, în viața pe care o trăim acum și care este un haos mondial, „Liceenii” este o picătură de farmec, în viețile fiecăruia dintre noi.

Sunt foarte mândră că, dintre atâtea candidate, pentru rolul Dana, am fost eu cea aleasă. Faptul că, după atâta timp, este atât de iubit, iar eu sunt asociată cu filmul și cu personajul, înseamnă că nu e lucru puțin pentru personalitatea unui om, unui actor.

Oricât de rar ar apărea un artist, pe scenă sau pe ecran, cum se întâmplă și cu mine, în ultimii ani, această notorietate a personajului, cu care m-am identificat, căci am făcut sute și mii de emisiuni tv, și de concerte și de spectacole, nu e puțin lucru. Înseamnă foarte mult pentru mine, după atâta vreme”, ni s-a mai confesat Oana Sîrbu, exclusiv pentru Click!

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